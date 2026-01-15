Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Дании описала переговоры с США двумя словами 0 729

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Дании описала переговоры с США двумя словами
ФОТО: Unsplash

Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала переговоры глав МИД Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио непростой встречей. Об этом сообщает телеканал TV2.

Она подчеркнула, что создание рабочей группы США, Дании и Гренландии не меняет того факта, что существует фундаментальное разногласие, поскольку амбиции Вашингтона по «захвату» острова остаются неизменными.

По словам главы датского правительства, продолжается работа по предотвращению реализации захвата острова американцами, а в пятницу правительство проинформирует членов парламента о ситуации.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что переговоры представителей Дании и США выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. Он подчеркнул, что в ходе прошедшей встречи в Белом доме, посвященной судьбе острова, состоялся «откровенный и конструктивный» разговор, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

Читайте нас также:
#США #Дания #дипломатия #Гренландия #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шрёдер отказался передать документы о беседах с Путиным
Изображение к статье: Равнение на флаг у них в крови. Иконка видео
Изображение к статье: Незаменимый транспорт для путешествий по снегу и льду. Иконка видео
Изображение к статье: Генсек ООН: мировые лидеры «обрекают международное сотрудничество на гибель»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео