«Путин — это Сталин-неудачник!» 3 1171

Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Путин — это Сталин-неудачник!»
ФОТО: Youtube

Путин войдет в историю как Сталин-неудачник, который в течение четырех лет отправляет солдат умирать лишь для того, чтобы открыть дорогу к большой войне с участием более сильных игроков — США и Китая, считает главный редактор "Новая газета Европа" Кирилл Мартынов.

Сегодня, 15 января, идет 1422-й день полномасштабной агрессии России против Украины. Как отмечают независимые СМИ, это лишь на несколько дней больше, чем длилась война СССР против Третьего рейха. Кремлевская пропаганда неоднократно сравнивала вторжение в Украину с советской борьбой с нацистской Германией. Главный редактор портала "Новая газета Европы" Кирилл Мартынов оценивает эти сравнения жестко:

"Путин, желавший войти в историю как очередной «собиратель русских земель» и даже отвлекшийся ради этой фантазии от клептократической природы его режима, в итоге войдет в историю как мини-Сталин. Путин — это Сталин-неудачник, который в течение четырех лет отправляет солдат умирать за укрепления в Донецкой области в нескольких десятках километров от областного центра. И, как теперь ясно, делает это лишь для того, чтобы открыть дорогу к большой войне с участием более сильных игроков — трамповских США и с интересом наблюдающим за распадом международных институтов и права Китая", написал в своей колонке Кирилл Мартынов.

#Путин #США #Украина #война #Сталин #Китай #Россия #политика
Оставить комментарий

    Aleks
    15-го января

    Посмотрите на Украину...Ортодокс Коломойский,помог Израилю и США организовать Майдан ,создал нацбатальонов для защиты власти и что?Где теперь Коломойский ?В тюрьме. Где еврей грузинский Саакашвили ?Выдан Грузии и в тюрьме. ,,Мы,гусские,никогда не обманываем друг друга,,😎😂 Та же участь ждёт олигархов в России и многих из власти,ведь они уже будут использованными презервативами и и их сольют в унитаз... А Путин и небольшая группа людей,сделавших свою работу,будет где то припеваюче жить до окончания дней своих...

    4
    13
    Aleks
    15-го января

    Правильно ска́зал старый раввин из Гуляй поля в фильме про Махно:Мы старые люди и мы знаем,что каждый второй еврей дурак,, Так оно и есть.Если бы в России были умные у власти,то они бы поняли,что происходит на Украине и перестали бы гнобить русских ,и скинули бы Путина,поставив другого человека,независимого от Англии,Израиля и США,потому что терять и так есть чего. На Украине весь крупный бизнес украинских евреев порушен или перешёл в собственность израильских и американских евреев.На Украину завозятся евреи с Израиля и США,которые займут все чиновничьи должности..... Так будет и в России.Или опять думают,а с нами то такого не может быть...Может и будет.А Путин скажет им-партнеры нас обманули и уедет жить в Лондон😀 И все,все ваши родственники останутся не удел,без денег и придется куда то подаваться.

    3
    16
    Aleks
    15-го января

    В Европе и в США Сталина уважали и боялись.Даже Гитлер говорил,что если я возьму в плен Сталина,то казнить его не буду,а будет жить комфортно до конца дней своих.СССР может не любили,но уважали,по ому как понимали что за такой короткий период времени после полной разрухи создать такую страну мог только неординарный человек ,который болеет за страну и народ ,а это заслуживало уважения даже у оголтелых ненавистников СССР. Чего достиг Путин за 25 лет правления? Даже говорить и перечислять,что угробил, не хочется.Развалил Россию изнутри и всю политику снаружи...Этот даже похуже будет ,чем Горбачев и Эльцин. Правда,ничего собирать в империю Путин и не собирался,ибо не были бы тогда практически порушены все связи с постсоветскими странами.Некоторые ещё контакт с Россией и то из за того,что Путин берет у них мигрантов в Россию ,строит школы за счёт России и поставляет различные природные ресурсы народа за смешные деньги,при этом эти страны не хотят изучать русский язык в Россией построенных школах и смотрят уже в другую сторону от России.😈 Как с Венесуэлой .Вложено 20 млрд долларов,а где Венесуэла?👽 Это не хозяин.Не главнокомандующий. Это мелкотравчатый менеджеришко на службе самых богатых иудеев мира... С ним Россия долго не протянет придется раввину Кириллу пропеть Аминь и уехать в Израиль или в Патагонию,Аргентина к Милею.😂

    3
    13
