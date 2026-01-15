Путин войдет в историю как Сталин-неудачник, который в течение четырех лет отправляет солдат умирать лишь для того, чтобы открыть дорогу к большой войне с участием более сильных игроков — США и Китая, считает главный редактор "Новая газета Европа" Кирилл Мартынов.

Сегодня, 15 января, идет 1422-й день полномасштабной агрессии России против Украины. Как отмечают независимые СМИ, это лишь на несколько дней больше, чем длилась война СССР против Третьего рейха. Кремлевская пропаганда неоднократно сравнивала вторжение в Украину с советской борьбой с нацистской Германией. Главный редактор портала "Новая газета Европы" Кирилл Мартынов оценивает эти сравнения жестко:

"Путин, желавший войти в историю как очередной «собиратель русских земель» и даже отвлекшийся ради этой фантазии от клептократической природы его режима, в итоге войдет в историю как мини-Сталин. Путин — это Сталин-неудачник, который в течение четырех лет отправляет солдат умирать за укрепления в Донецкой области в нескольких десятках километров от областного центра. И, как теперь ясно, делает это лишь для того, чтобы открыть дорогу к большой войне с участием более сильных игроков — трамповских США и с интересом наблюдающим за распадом международных институтов и права Китая", написал в своей колонке Кирилл Мартынов.