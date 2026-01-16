Baltijas balss logotype
Ценовой опрос империалиста: 7 лет назад Гренландия стоила у Трампа 600 000 000 USD

В мире
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Незаменимый транспорт для путешествий по снегу и льду.

Незаменимый транспорт для путешествий по снегу и льду.

Хозяин Белого Дома неоднократно сравнивал эту ситуацию с крупной сделкой с недвижимостью.

Американская администрация разрабатывает проект сделки по Гренландии, который собирается предложить властям территории, пишет The Economist. Речь может идти о заключении Договора о свободной ассоциации. Премьер Гренландии призвал Вашингтон возобновить контакты и заявил, что США не могут завоевать Гренландию, поэтому «паниковать не стоит»

Ходят слухи, что администрация США занимается проектом сделки по Гренландии, который могут предложить властям территории, пишет The Economist. Сейчас остров принадлежит Дании.

«Трамп неоднократно сравнивал эту ситуацию с крупной сделкой с недвижимостью, которая принесла бы гренландцам огромные богатства», — уточняет журнал. США обсуждают возможность заключить Договор о свободной ассоциации, по данным издания. Подобный договор позволяет вооруженным силам США свободно действовать в странах-участницах, также есть дополнительное преимущество — беспошлинная торговля, уточняет журнал.

Такие соглашения Вашингтон заключил с Палау, Микронезией и Маршалловыми Островами, США поддерживают их финансово, а территории предоставляют вопросы обороны.

В Дании уже есть военная база США, предоставляющая им широкие полномочия, у Вашингтона нет ограничений по количеству размещаемых войск, передает The Economist. Но для увеличения числа американских войск может понадобится согласие Дании, предполагает СМИ. Американские чиновники пытались провести переговоры напрямую с правительством Гренландии, но получили отказ.

Ранее Трамп заявил, что нужно взять контроль над Гренландией, так как остров окружают «российские и китайские корабли», хотя эта территория принадлежит Дании — союзнику штатов по НАТО. Президент США не ответил прямо на вопрос о готовности взять под контроль Гренландию силовыми методами. Он ответил, что это предстоит оценить другим. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен после заявлений Трампа призвал Вашингтон к восстановлению хорошего сотрудничества. При этом, по его мнению, США не могут завоевать Гренландию, поэтому «паниковать не стоит».

Трамп уже заявлял о своих планах на Гренландию, в 2019 году он будучи президентом предлагал купить ее за $600 млн, но Дания отказалась торговать территориями. После переизбрания на второй президентский срок в январе 2025 года Трамп сообщил, что Гренландия нужна США для «национальной безопасности» и пригрозил Копенгагену введением высоких пошлин, если они откажутся от контроля над островом. Также он не исключал вероятность военных действий для захвата территории.

#США #Дания #дипломатия #Гренландия #военная база #политика
