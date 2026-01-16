Лидер венесуэльской оппозиции встретилась с президентом США в Вашингтоне и "наградила" его Нобелевской премией мира. Трамп оценил жест Мачадо и намерен оставить медаль у себя, пишет Reuters.

Мария Корина Мачадо у Белого дома в Вашингтоне, 15 января 2026 годаФото: Brendan Smialowski/AFP Президент США Дональд Трамп встретился в четверг, 15 января, с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, чтобы обсудить будущее Венесуэлы после захвата Вашингтоном правителя этой страны Николаса Мадуро.

После встречи в Белом доме Мачадо, ставшая в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира, заявила журналистам, что она "вручила" свою Нобелевскую медаль Трампу "в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе". В кратком заявлении она также добавила, что встреча с американским президентом прошла хорошо, а ее сторонники могут рассчитывать на Трампа.

Трамп принял премию мира от Мачадо

Президент США оценил поступок Марии Корины Мачадо, "вручившей" ему свою Нобелевскую премию мира. "Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!", - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Источник в Белом доме сообщил агентству Reuters, что американский президент "намерен сохранить медаль".

Белый дом: У Мачадо нет поддержки для руководства Венесуэлой

В ходе встречи пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по мнению Трампа, у Мачадо нет необходимой поддержки для руководства страной в краткосрочной перспективе.

9 января Трамп указал в эфире телеканала CNN, что хочет поговорить с Марией Кориной Мачадо. "Она может быть привлечена к некоторым аспектам этого (управления Венесуэлой после захвата США Николаса Мадуро. - Ред.). Мне придется поговорить с ней. Думаю, очень хорошо, что она хочет приехать. Я так понимаю, в этом и есть причина", - сказал он.

Нобелевский институт: Премию мира нельзя передать

Норвежский Нобелевский институт, отвечающий за присуждение премии мира, 9 января опроверг утверждения, что лауреат этой награды может передать ее другому лицу. "После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение - окончательное и остается в силе навсегда", - подчеркнули в институте.

Ранее Мария Корина Мачадо заявила, что хотела бы передать премию Трампу или разделить ее с президентом США. Это заявление прозвучало после того, как Трамп публично отверг идею назначения Мачадо временным лидером Венесуэлы. По данным газеты The Washington Post, это произошло из-за того, что Мачадо не уступила Трампу Нобелевскую премию мира.