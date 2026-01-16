Правительство Самоа официально приступает к подготовке открытия своего дипломатического представительства в Иерусалиме. Премьер-министр островного государства Лааули Леуатеа Шмидт объявил, что дал соответствующее поручение Министерству иностранных дел. Это решение было озвучено в ходе специального молебна "Самоа за Израиль", где глава правительства подчеркнул намерение запустить работу офиса уже в 2026 году.

Своим шагом Самоа следует примеру других стран Океании – Фиджи и Папуа – Новой Гвинеи, которые ранее перенесли свои миссии в израильскую столицу.

По завершении всех процедур Самоа станет восьмой страной мира с посольством в Иерусалиме, присоединившись к США, Гватемале, Гондурасу, Косово, Парагваю и своим тихоокеанским соседям.

Отметим, что дипломатические отношения между Иерусалимом и Апией поддерживаются с 1972 года и включают активное сотрудничество в области здравоохранения, технологий и сельского хозяйства. В настоящее время интересы Израиля в Самоа представляет посольство в Веллингтоне (Новая Зеландия), однако открытие постоянной миссии Самоа в Иерусалиме призвано вывести двусторонний диалог на новый уровень.

Самоа с 1976 года является членом Содружества Наций, Организации Объединённых Наций (ООН) и её специализированных агентств, Азиатского банка развития, Форума тихоокеанских островов, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и других международных организаций.

Статус Восточного Иерусалима, и в особенности — его святых мест, остаётся ключевой и весьма противоречивой темой в израильско-палестинском конфликте и предметом горячих дискуссий.

Окончательный статус всего Иерусалима является одной из важнейших сфер разногласий между палестинскими и израильскими переговорщиками по вопросу о мире. Области разногласий включают вопросы о том, может ли палестинский флаг быть поднят над зонами, находящимися в палестинском ведении, и о специфике израильских и палестинских территориальных границ