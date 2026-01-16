Baltijas balss logotype
Самоа отметит 50-летие независимости открытием посольства в Иерусалиме 1 77

В мире
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парламент государства Океании с радостью поедет в еврейские края.

Парламент государства Океании с радостью поедет в еврейские края.

Израиль вполне способен взять на содержание 200-тысячную страну.

Правительство Самоа официально приступает к подготовке открытия своего дипломатического представительства в Иерусалиме. Премьер-министр островного государства Лааули Леуатеа Шмидт объявил, что дал соответствующее поручение Министерству иностранных дел. Это решение было озвучено в ходе специального молебна "Самоа за Израиль", где глава правительства подчеркнул намерение запустить работу офиса уже в 2026 году.

Своим шагом Самоа следует примеру других стран Океании – Фиджи и Папуа – Новой Гвинеи, которые ранее перенесли свои миссии в израильскую столицу.

По завершении всех процедур Самоа станет восьмой страной мира с посольством в Иерусалиме, присоединившись к США, Гватемале, Гондурасу, Косово, Парагваю и своим тихоокеанским соседям.

Отметим, что дипломатические отношения между Иерусалимом и Апией поддерживаются с 1972 года и включают активное сотрудничество в области здравоохранения, технологий и сельского хозяйства. В настоящее время интересы Израиля в Самоа представляет посольство в Веллингтоне (Новая Зеландия), однако открытие постоянной миссии Самоа в Иерусалиме призвано вывести двусторонний диалог на новый уровень.

Самоа с 1976 года является членом Содружества Наций, Организации Объединённых Наций (ООН) и её специализированных агентств, Азиатского банка развития, Форума тихоокеанских островов, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и других международных организаций.

Статус Восточного Иерусалима, и в особенности — его святых мест, остаётся ключевой и весьма противоречивой темой в израильско-палестинском конфликте и предметом горячих дискуссий.

ierr.jpg

Окончательный статус всего Иерусалима является одной из важнейших сфер разногласий между палестинскими и израильскими переговорщиками по вопросу о мире. Области разногласий включают вопросы о том, может ли палестинский флаг быть поднят над зонами, находящимися в палестинском ведении, и о специфике израильских и палестинских территориальных границ

#Израиль #дипломатия #океания #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го января

    А на Фиджи и в Новой Гвинеи кто у власти?Как в Самоа?Кацман и Шварцман?😀😎 Чего ж тогда удивительного..

    1
    0

