Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шрёдер отказался передать документы о беседах с Путиным 0 536

В мире
Дата публикации: 16.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Шрёдер отказался передать документы о беседах с Путиным

Бундестаг должен был получить информацию о служебных документах периода работы экс-главы правительства ФРГ. Однако доклад ведомства федерального канцлера отложили из-за незавершенной проверки архивов в фонде СДПГ.

Правительство Германии отложило представление отчета о судьбе служебных документов, относящихся к сроку полномочий Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в должности канцлера ФРГ. Правящая в стране коалиция сняла этот пункт с повестки дня бюджетного комитета бундестага, сообщил в четверг, 15 января, портал t-online.

Согласно планам, комитет должен был получить информацию о местонахождении служебных документов из офиса Шрёдера. Ранее экс-глава правительства ФРГ распорядился передать эти материалы в Фонд Фридриха Эберта, близкий к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), после того как СДПГ в июне 2025 года закрыла его офис в бундестаге. Тем самым он не выполнил многолетние требования федерального архива передать тому служебные документы.

По сведениям t-online, ведомство федерального канцлера пока не может представить отчет, поскольку еще не завершило проверку архивного фонда, находящегося в партийной структуре. Ознакомление с материалами запланировано на первый квартал 2026 года, а доклад в бюджетном комитете бундестага теперь ожидается не ранее февраля.

Критика со стороны оппозиции

"Прозрачность и надлежащее ведение архивов должны быть абсолютным приоритетом, особенно для федерального правительства и ведомства федерального канцлера", - подчеркнул эксперт фракции "зеленых" в бундестаге по бюджету Себастиан Шефер (Sebastian Schaefer). По его словам, от правящей коалиции ожидают, наконец, исчерпывающих разъяснений.

Еще в мае 2022 года комитет бундестага по бюджету потребовал от ведомства федерального канцлера обеспечить сохранность служебных документов из офиса Шрёдера как бывшего канцлера. Впоследствии канцелярия официально обратилась к его офису с требованием передать 178 конкретных архивных папок. Однако, как отмечается, это требование так и не было выполнено.

По информации t-online, в папках содержатся протоколы заседаний, личная переписка, рукописные заметки и документы о встречах, в том числе краткое изложение переговоров Шрёдера с президентом России Владимиром Путиным. В Фонде Фридриха Эберта эти бумаги остаются закрыты для общественности.

Читайте нас также:
#оппозиция #Россия #документы #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сектор Газа: в США назвали состав руководства «Совета мира»
Изображение к статье: Киевский суд назначил экс-премьеру Тимошенко крупный залог
Изображение к статье: В США назвали туалет главным «оружием» бомбардировщика B-2
Изображение к статье: В США дали Гренландии совет по защите от Трампа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Без латышской среды язык не приживается: выводы после трёх лет реформы
Наша Латвия
Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при заваривании чая, которые могут навредить вашему здоровью
Еда и рецепты
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Без латышской среды язык не приживается: выводы после трёх лет реформы
Наша Латвия
Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при заваривании чая, которые могут навредить вашему здоровью
Еда и рецепты
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео