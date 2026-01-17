Позиционируемая Министерством сообщения Латвии как история успеха сделка на 89,4 миллиона евро о приобретении девяти аккумуляторных электропоездов выглядит абсолютно жалко на фоне Польши. Поляки не только строят поезда для себя, но и продают их другим странам. Теперь же они взялись за создание современных высокоскоростных поездов мирового уровня, пишет «Неаткарига».

В Польше новые поезда заказывают с расчётом на долгие сроки ожидания: производители подвижного состава переживают беспрецедентный подъём. Как сообщает польский экономический портал wnp.pl, графики заказов расписаны до 2028–2029 годов вне зависимости от производителя и заказчика.

Бум заказов

Крупнейшим клиентом остаётся оператор “PKP Intercity”, заказавший 42 двухэтажных поезда у Alstom и инвестирующий в гибридные поезда Newag.

Железнодорожная отрасль Польши сейчас на пике. Заводы работают на полную мощность, а заказы расписаны на годы вперёд, пишет wnp.pl.

Как поясняет эксперт и предприниматель Адриан Олдак, сегодня заказать поезд «на завтра» практически невозможно — сроки поставки очень долгие, независимо от производителя.

Недавно на заводе Alstom в Хожуве был подписан контракт на поставку 42 двухэтажных поездов. Каждый из них вмещает до 550 пассажиров и оснащён широкими дверями (около 140 см) для быстрой посадки и высадки.

“PKP Intercity” также инвестирует в гибридные поезда Newag, которые смогут курсировать как по электрифицированным линиям, так и по тем, где тяга ещё отсутствует. Как отмечает Олдак, в Польше всё ещё есть крупные города, куда ходят только дизельные составы — например, Гожув Великопольский.

За девять месяцев 2025 года доходы компании достигли почти 1,8 миллиарда злотых (примерно 430 миллионов евро), а стоимость акций за год выросла на 120%.

Вслед за спросом растут и инвестиции — Pesa, Stadler и Newag расширяют свои заводы, а Alstom регулярно увеличивает производственные мощности в Польше.

Ставка на скорость

Польша активно развивает и высокоскоростные железные дороги. “PKP Intercity” собирается вложить средства в приобретение сверхскоростных поездов. Министр инфраструктуры Дариуш Климчак сообщил, что новые составы будут развивать скорость от 320 до 350 км/ч и сначала курсировать между Варшавой и Лодзью.

“PKP Intercity” объявила тендер на закупку 20 таких поездов с возможностью увеличения до 35. Первые два планируется поставить в течение 60 месяцев после подписания контракта, а полный срок поставок может быть продлён до 110 месяцев.

Закупка включает не только поезда, но и услуги технического обслуживания, а также проектирование и строительство соответствующих депо. Процедура проводится в форме конкурентного диалога в соответствии с Законом о государственных закупках.

Как пишет wnp.pl, ничего подобного на рельсах Польши раньше не было. Это будет "рождественский рекорд" для “PKP Intercity”.

Польские производители примут участие

Министр инфраструктуры отметил, что на железнодорожной выставке в Гданьске осенью он вместе с премьер-министром Дональдом Туском встречался с польскими производителями поездов и призвал их участвовать в конкурсе на строительство высокоскоростных составов.

«Мы задали главный вопрос: готовы ли вы принять вызов и участвовать в проекте строительства высокоскоростных поездов? Ответ был положительным. После этого в процесс включилась “PKP Intercity” и начала консультации. В результате мы получили подтверждение, что польские компании будут участвовать в проекте в консорциуме с организациями, обладающими нужными технологиями и опытом», — сказал Климчак.

Он подчеркнул, что правительство ориентировано не только на скоростные магистрали, но и на восстановление региональных маршрутов, строительство новых станций и остановок. «Пользу от железной дороги должны получать не только энтузиасты, катающиеся между мегаполисами, но и жители малых городов», — заявил министр. Он добавил, что это будет «историческая закупка», направленная не только на приобретение подвижного состава, но и на вовлечение польского бизнеса в его обслуживание и техническое обеспечение.

Польша ещё не строила такие поезда

Замминистра инфраструктуры Пётр Малепшак признал, что польские компании пока не производят поезда, способные развивать скорость выше 250 км/ч. «Поэтому так важно — и мы уже сделали первые шаги в переговорах с партнёрами — чтобы польские производители могли участвовать в консорциумах и были заинтересованы в таком крупном проекте», — подчеркнул он.

Малепшак добавил, что высокоскоростные поезда — это самый безопасный вид железнодорожного транспорта. «Если посмотреть на статистику Японии, Франции и других стран, везде, где поезда превышают 300 км/ч, уровень безопасности максимально высокий», — отметил он.

