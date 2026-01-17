В Иране восстановлен доступ к текстовым сообщениям (SMS), однако доступ к интернету по-прежнему заблокирован, сообщают в субботу жители Тегерана, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Интернет остаётся недоступным, и иранцы могут заходить только на государственные сайты через внутреннюю национальную сеть.

Связь в Иране в значительной мере не работает с 8 января, когда власти ввели блокировку в ответ на массовые протесты против правительства Исламской Республики.

Силы безопасности ответили насилием, и, по данным правозащитных организаций, число погибших превысило 3000 человек.

Предполагается, что за последние дни протесты пошли на спад, однако из-за информационной блокировки сложно точно оценить ситуацию.

С субботы иранцам снова доступна возможность отправлять SMS внутри страны. Это позволило примерно 90 миллионам жителей вновь пользоваться онлайн-банкингом, который требует двухфакторной авторизации с помощью SMS.

Группа по мониторингу интернета Netblocks сообщила, что доступ к интернету по-прежнему почти полностью заблокирован: трафик составляет лишь около 2% от нормального уровня, и нет признаков скорого восстановления.

Растёт обеспокоенность, что интернет в Иране может оставаться отключённым ещё долго. Базирующийся в Великобритании портал IranWire в пятницу сообщил, что блокировка может продлиться вплоть до персидского Нового года, который отмечается в конце марта.

По данным источников в Тегеране, окончательное решение ещё не принято, однако обсуждается возможность продления блокировки как минимум ещё на две недели.