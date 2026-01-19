Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Канада наиболее уязвима от угроз Трампа, считают аналитики 0 184

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соседние страны ни разу не воевали, но это пока.

Соседние страны ни разу не воевали, но это пока.

Перед Оттавой стоит двойная задача: сдерживать риски и выстраивать новые экономические и политические связи.

Канада может понести наибольшие потери из-за политической нестабильности в США в 2026 году. Об этом говорится в новом докладе аналитической компании Eurasia Group.

Авторы отчёта считают, что прежний формат канадско-американских отношений фактически завершён, а торговая неопределённость будет оказывать серьёзное давление на экономику Канады. В докладе отмечается, что действия президента США Дональда Трампа, направленные на концентрацию власти и использование государственных институтов в политических целях, изменят не только отношения между Канадой и США, но и положение Канады в мировой экономике.

Eurasia Group указывает, что перед Оттавой и канадским бизнесом стоит двойная задача: сдерживать риски во взаимодействии с непредсказуемыми США и выстраивать новые экономические и политические связи в условиях глобальной нестабильности.

Авторы отчёта предупреждают, что попытки Канады диверсифицировать торговлю столкнутся с препятствиями. Стране придётся балансировать между сохранением отношений с США и развитием сотрудничества с другими государствами.

Отношения между Оттавой и Вашингтоном ухудшились в 2024 году после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его заявлений о возможном присоединении Канады к США. С тех пор Соединённые Штаты ввели пошлины на канадскую сталь, алюминий, автомобили и лесоматериалы.

Eurasia Group отмечает, что стремление Трампа усилить доминирование США в Западном полушарии будет удерживать Канаду в оборонительной позиции. Правительству Марка Карни придётся защищать суверенитет страны, признавая при этом высокую экономическую зависимость от США.

Особое внимание в отчёте уделяется соглашению CUSMA (USMCA), пересмотр которого запланирован на этот год. Аналитики прогнозируют, что договор не будет ни официально пересмотрен, ни продлён, ни отменён, а окажется в неопределённом состоянии — «ни жив, ни мёртв».

При этом, по оценке Eurasia Group, сохранение тарифных исключений для товаров, соответствующих CUSMA, позволит Канаде и Мексике сохранить более низкие пошлины США по сравнению с другими странами. Однако США будут использовать секторальные пошлины — в автопроме, металлургии и алюминиевой отрасли — как инструмент давления в затяжных переговорах.

В докладе также говорится, что альтернативные торговые партнёры Канады сталкиваются с собственными проблемами. В Европе Великобритания, Франция и Германия переживают политическую нестабильность, что ограничивает возможности углубления сотрудничества.

Eurasia Group предупреждает и о риске российских «гибридных атак» на Канаду в ответ на её поддержку Украины, а также о возможном втягивании страны в кризис между НАТО и Россией.

Отдельный блок посвящён Китаю. Ослабление китайской экономики, по мнению авторов, может привести к притоку дешёвой продукции, что создаст угрозу для канадского автопрома и усилит напряжённость с США. На следующей неделе премьер-министр Марк Карни планирует визит в Пекин — первый официальный визит канадского премьера в Китай за более чем восемь лет.

Попытки Канады регулировать сферу искусственного интеллекта могут встретить сопротивление со стороны США и американских технологических компаний. При этом аналитики считают, что у Канады есть потенциал для роста в области ИИ, если она сможет противостоять внешнему давлению и сохранить инвестиции в развитие отрасли.

Читайте нас также:
#мировая экономика #искусственный интеллект #Канада #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В лесных пожарах в Чили погибли 18 человек
Изображение к статье: Парламент Страны Восходящего Мира. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/eucopresident
Изображение к статье: В Давосе начинается Всемирный экономический форум

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео