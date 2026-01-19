Канада может понести наибольшие потери из-за политической нестабильности в США в 2026 году. Об этом говорится в новом докладе аналитической компании Eurasia Group.

Авторы отчёта считают, что прежний формат канадско-американских отношений фактически завершён, а торговая неопределённость будет оказывать серьёзное давление на экономику Канады. В докладе отмечается, что действия президента США Дональда Трампа, направленные на концентрацию власти и использование государственных институтов в политических целях, изменят не только отношения между Канадой и США, но и положение Канады в мировой экономике.

Eurasia Group указывает, что перед Оттавой и канадским бизнесом стоит двойная задача: сдерживать риски во взаимодействии с непредсказуемыми США и выстраивать новые экономические и политические связи в условиях глобальной нестабильности.

Авторы отчёта предупреждают, что попытки Канады диверсифицировать торговлю столкнутся с препятствиями. Стране придётся балансировать между сохранением отношений с США и развитием сотрудничества с другими государствами.

Отношения между Оттавой и Вашингтоном ухудшились в 2024 году после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его заявлений о возможном присоединении Канады к США. С тех пор Соединённые Штаты ввели пошлины на канадскую сталь, алюминий, автомобили и лесоматериалы.

Eurasia Group отмечает, что стремление Трампа усилить доминирование США в Западном полушарии будет удерживать Канаду в оборонительной позиции. Правительству Марка Карни придётся защищать суверенитет страны, признавая при этом высокую экономическую зависимость от США.

Особое внимание в отчёте уделяется соглашению CUSMA (USMCA), пересмотр которого запланирован на этот год. Аналитики прогнозируют, что договор не будет ни официально пересмотрен, ни продлён, ни отменён, а окажется в неопределённом состоянии — «ни жив, ни мёртв».

При этом, по оценке Eurasia Group, сохранение тарифных исключений для товаров, соответствующих CUSMA, позволит Канаде и Мексике сохранить более низкие пошлины США по сравнению с другими странами. Однако США будут использовать секторальные пошлины — в автопроме, металлургии и алюминиевой отрасли — как инструмент давления в затяжных переговорах.

В докладе также говорится, что альтернативные торговые партнёры Канады сталкиваются с собственными проблемами. В Европе Великобритания, Франция и Германия переживают политическую нестабильность, что ограничивает возможности углубления сотрудничества.

Eurasia Group предупреждает и о риске российских «гибридных атак» на Канаду в ответ на её поддержку Украины, а также о возможном втягивании страны в кризис между НАТО и Россией.

Отдельный блок посвящён Китаю. Ослабление китайской экономики, по мнению авторов, может привести к притоку дешёвой продукции, что создаст угрозу для канадского автопрома и усилит напряжённость с США. На следующей неделе премьер-министр Марк Карни планирует визит в Пекин — первый официальный визит канадского премьера в Китай за более чем восемь лет.

Попытки Канады регулировать сферу искусственного интеллекта могут встретить сопротивление со стороны США и американских технологических компаний. При этом аналитики считают, что у Канады есть потенциал для роста в области ИИ, если она сможет противостоять внешнему давлению и сохранить инвестиции в развитие отрасли.