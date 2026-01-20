Он представляет себя как посредника, как человека, который мог бы взять на себя руководство, чтобы обеспечить транзит.

На фоне масштабных протестов в Иране все заметнее становится политическая активность сына последнего шаха Резы Пехлеви, чье имя скандируют восставшие иранцы. Проживающий в США наследный принц призывает протестующих в Иране выходить на улицы. Он обещает вернуться на родину при первой же возможности, чтобы помочь стране перейти от тирании к демократии. Насколько Реза Пехлеви популярен в Иране? Как иранцы относятся к призывам находящегося в изгнании сына шаха? Каковы его шансы вернуться на родину и стать объединяющей фигурой для политического транзита?

В 1979 году, когда в Иране произошла Исламская революция, старшему сыну шаха Резе Пехлеви было 19 лет. Он учился в США на военного пилота. Наследный принц и его родственники в одночасье оказались в изгнании без надежды на помощь.

С тех пор наследник династии Пехлеви так и живет в Соединенных Штатах, где он получил степень бакалавра в области политологии. В 1980 году, после смерти его отца в Каире, шахский двор в изгнании короновал Резу Пехлеви. Этот факт вспоминают его критики, сомневающиеся в демократических намерениях наследника шахской династии.

В 2023 году Пехлеви посетил Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и поддержал израильские и американские удары, нанесенные в июне прошлого года по иранским ядерным объектам. Вокруг этих его шагов и заявлений среди иранцев вспыхивали споры.

Сейчас, на фоне масштабных протестов и после ослабившей режим аятолл войны с Израилем, 65-летний принц надеется сыграть роль в формировании будущего своей родной страны.

Живущий в пригороде Вашингтона Пехлеви призывает демонстрантов в Иране выходить на улицы и захватывать центры городов. Он обещает вернуться в Иран при первой возможности, чтобы гарантировать мирный транзит. Говорит, что нынешний иранский режим сейчас слаб, как никогда.

Однако, как в интервью RFI указывает специалист по Ирану из французского Национального центра научных исследований (CNRS) Бернар Уркад, такой сценарий сложно представить:

«До сих пор господин Пехлеви не сумел объединить оппозицию. Сейчас он „проснулся“, но уже поздно. Мы не знаем, что у него за программа.

Он говорит о необходимости транзита. Но сложно представить себе, как Пехлеви прилетит в Тегеран и скажет: „Вот, я здесь, я найду решение“. Нужно иметь силы на месте. А у него нет значимой сети, которой в свое время располагал Рухолла Хомейни: у Хомейни была целая сеть мечетей и мулл, которые тогда были могущественными.

Впрочем, Реза Пехлеви — единственная оппозиционная фигура, имя которого общеизвестно в Иране. О Пехлеви порой говорят: „Почему бы и не он. Кто угодно — только не муллы“».

Многие в Иране не хотят ни режима аятолл, ни реставрации монархии, с которой связывают не только модернизацию и ориентированность на Запад, но и репрессии шахской тайной полиции САВАК. К слову, печально известная тюрьма Эвин для политических заключенных была построена именно при шахе.

Объединяющая фигура?

Реза Пехлеви сейчас позиционирует себя не как монарха, стремящегося вернуться на трон, а скорее как объединяющую фигуру на переходный период.

Сам он так обозначает свою миссию:

«Моя роль заключается в том, чтобы объединить разнообразные демократические силы Ирана — монархистов и республиканцев, светских и религиозных деятелей, активистов и профессионалов, гражданских лиц и служащих вооруженных сил, которые хотят, чтобы Иран вновь стал стабильной и суверенной страной, — вокруг общих принципов территориальной целостности Ирана, защиты индивидуальных свобод и равенства всех граждан, а также отделения церкви от государства».

Он предлагает после «победы народа» заполнить вакуум власти и организовать референдум, который определит будущую демократическую форму правления.

Эксперт по Среднему Востоку, исследователь Французского института стратегического анализа (IFAS), главный редактор журнала Orients Stratégiques Давид Ригуле-Роз отмечает, что иранская оппозиция всегда была и остается очень раздробленной: как в диаспоре, так и внутри Ирана.

Сейчас в Иране, по его словам, сложилась ситуация, когда все объединились в одном требовании: уход режима мулл. Но это далеко не означает, что иранцы массово поддерживают монархию и лично Резу Пехлеви.

«На демонстрациях было много промонархических лозунгов, чего не было в предыдущих протестных движениях. Это факт. Но не стоит переоценивать его значение.

Промонархические лозунги в основном выдвигали молодые люди в знак протеста против властей. Но это не означает, что существует массовая поддержка монархического проекта.

Реза Пехлеви не пользуется единодушной поддержкой всех оппозиционных сил, хотя оппозиция признает, что он предлагает некоторое направление движения. Он представляет себя как посредника, как человека, который мог бы взять на себя руководство, чтобы обеспечить транзит и избежать хаоса. Не обязательно для восстановления монархии, как говорят его критики. Но в любом случае текущая ситуация пока не позволяет ему вернуться».

Заявления Резы Пехлеви в последнее время стали более решительными. Он сказал, что уже сформировал команду для осуществления «плавного транзита» в Иране, чтобы избежать иракского или афганского сценария. Наследный принц также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом «быть готовым вмешаться, чтобы помочь иранскому народу».