Согласно опубликованным в понедельник данным, число арендаторов в Германии, подавших в суд на своих арендодателей из-за споров по поводу арендной платы, в последние годы неуклонно растет. Каковы причины этого и что они говорят о рынке аренды в стране?

Данные Немецкой ассоциации арендаторов (DMB) показали резкий рост числа судебных исков по поводу повышения арендной платы. Повышение арендной платы стало второй по распространенности причиной судебных споров между арендаторами и арендодателями. Эти данные также свидетельствуют о том, что арендаторы все чаще готовы бороться за справедливое отношение на рынке аренды жилья, который становится все более сложным для ориентирования.

По данным DMB, основной причиной юридических споров между арендаторами и арендодателями являются «общие нарушения договора» (28,4% от общего числа), которые охватывают все, от правил содержания домашних животных до ремонта.

Доля судебных исков между арендаторами и арендодателями, касающихся именно повышения арендной платы, выросла с 17,4 процента в 2024 году до 21,8 процента.

Эксплуатационные расходы, такие как споры по поводу счетов за отопление или коммунальные услуги, были третьей по распространенности причиной судебных разбирательств, составляя 16,4 процента.

Среди других существенных причин споров были вопросы, касающиеся арендных залогов (15,7 процента), расторжения договоров на «личное пользование» (6,8 процента) и расторжения без предварительного уведомления (4,9 процента).

Спрос на консультации по вопросам расторжения договоров аренды по причине личного пользования за последние годы вырос на 30–50 процентов. По данным Ассоциации арендаторов, есть основания подозревать, что примерно в половине таких случаев в качестве предлога используются заявления о личном пользовании.

В более широком контексте, по данным немецкого статистического управления, в 2024 году было зарегистрировано почти 197 000 дел, связанных с арендным правом, что почти на восемь процентов больше, чем в предыдущем году.

Президент Ассоциации арендаторов Мелани Вебер-Мориц объяснила резкий рост числа судебных исков, связанных с арендной платой, растущим давлением на рынок арендного жилья.

Она также указала на отсутствие эффективного контроля за арендной платой в некоторых городах. Там арендные ставки растут двузначными темпами.

«Уже сейчас каждая третья семья, снимающая жилье, испытывает чрезмерные жилищные трудности. Эту тенденцию необходимо срочно остановить», — говорится в ее пресс-релизе.

Арендаторы, испытывающие всё большее давление на современном рынке, становятся более осведомлены о своих правах и более склонны их отстаивать. Новые цифровые инструменты и приложения упрощают для арендаторов проверку того, превышает ли их арендная плата установленный законом порог.

Только в Берлине приложение для проверки арендной платы , разработанное Левой партией, было использовано более 200 000 раз в 2025 году. Две трети проверенных арендных ставок как минимум на 20 процентов превышали местный средний уровень и, следовательно, были незаконными. В настоящее время приложение работает в 28 городах Германии.

Еще одна возможная причина роста числа судебных разбирательств была упомянута в ноябре прошлого года в другом отчете DMB. Текущее состояние рынка аренды жилья затрагивает не только самые бедные домохозяйства в Германии. Оно оказывает глубокое влияние и на средний класс. А тот имеет больше возможностей и ресурсов для обращения за юридической помощью.

Как развивается рынок аренды жилья в Германии

В Германии по-прежнему самая высокая доля жителей, проживающих в арендованном жилье, в Европе. Число людей, живущих в арендованном жилье, продолжает расти. Особенно среди семей, многодетных домохозяйств и людей с низкими доходами.

Однако, согласно отчету DMB о положении с арендной платой за 2025 год, опубликованному в ноябре, для многих ситуация становится все более сложной.

Как сообщается, семьи больше всего страдают от роста арендной платы и нехватки места. Более обеспеченные семьи часто имеют больше места, чем им нужно. Бедные арендаторы живут в стесненных условиях. Это показывает неэффективность рынка жилья.

Согласно отчету DMB, почти треть арендаторов теперь опасаются, что не смогут платить арендную плату в будущем. Многие люди в такой ситуации отмечают, что им мешают переезд высокие рыночные цены на аренду, нехватка свободных квартир и стоимость переезда.