Местные власти австралийского города Сидней во вторник закрыли 30-километровую полосу пляжей в ответ на три нападения акул за два дня, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Совет северных пляжей сообщил, что все 34 пляжа в этом районе будут закрыты до дальнейшего уведомления.

"Мы призываем пловцов и сёрферов следить за информацией о закрытии пляжей и проверять актуальные данные о их статусе", — говорится в заявлении совета.

В воскресенье акула напала на 13-летнего мальчика, когда он плыл в мелкой воде у Пляжа акул на востоке Сиднея. Мальчик получил ранения обеих ног и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В понедельник на другом пляже акула прокусила сёрфборд другого мальчика.

Вечером в понедельник акула укусила взрослого сёрфера на пляже Нортстейн. Мужчина получил серьёзные травмы ноги и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Согласно официальным данным за 2025 год, за последние 10 лет акулы в Австралии ежегодно ранили около 20 человек, при этом в среднем 2,8 нападения в год заканчивались смертельно.