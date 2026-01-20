Baltijas balss logotype
Шведы в 2026 году запустят военный спутник для слежки за Россией 0 113

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аппараты шведских военных летают по сложным орбитам.

Аппараты шведских военных летают по сложным орбитам.

Скандинавская страна увеличивает свою армию в 10 раз.

Правительство Швеции выделит 1.3 миллиарда крон (121.5 миллиона евро) на закупку военных спутников-шпионов. Первый из них может быть запущен уже в этом году для наблюдения за Россией.

Согласно заявлению министра обороны Пола Йонсона, Швеция приобретёт около десяти военных спутников за 1.3 миллиарда крон. Они будут использоваться для слежки за целями в России и для раннего предупреждения о запуске ракет большой дальности и других объектов, которые могут представлять угрозу для Швеции.

В 2024 году компанией SpaceX была запущена на орбиту первая шведская военная испытательная спутниковая система GNA-1. Тогда предполагалось, что ввод в эксплуатацию первых рабочих военных спутников начнётся не ранее 2030 года. Теперь эти планы ускоряются на четыре года, и первый шведский спутник-шпион будет запущен уже в этом году.

«В основе изменения наших планов лежит нестабильная ситуация в сфере безопасности, в том числе война на Украине. Швеции необходима собственная разведка целей в России, и мы должны быть способными следить за ракетами большой дальности. Мы должны знать, что происходит и что может нам угрожать. Нам также необходимо иметь достаточно информации, чтобы применить наши собственные самые дальнобойные вооружения, если произойдёт худшее», - говорит Андерс Сундеман, командующий космическим подразделением Вооруженных сил Швеции.

Численность вооруженных сил Швеции невелика, но планируется значительное увеличение: по данным на 2022 год было около 14 600 военнослужащих, однако к 2030 году Швеция намерена увеличить общую численность до 115 000 человек (включая профессионалов и призывников), что обусловлено изменением геополитической обстановки и вступлением страны в НАТО, а также возвращением призыва.

Читайте нас также:
#НАТО #космос #Швеция #разведка #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео