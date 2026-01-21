Baltijas balss logotype
Еще одна страна Европы собирается урезать права украинских беженцев 3 1203

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Еще одна страна Европы собирается урезать права украинских беженцев

Вслед за Польшей новая парламентская коалиция в Чехии планирует внести значительные изменения в миграционное законодательство, в частности пересмотреть "некоторые льготы", которые получают украинские беженцы. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на спикера парламента и лидера правопопулистского движения SPD Томио Окамуру.

"Невозможно, чтобы безопасность граждан Чешской Республики оставалась на втором плане, а мы продолжали предоставлять защиту людям, которые повторно нарушают закон, и делать вид, что закон не распространяется на определенную привилегированную группу людей. Закон должен действовать одинаково для всех", – заявил политик.

При этом он раскритиковал решение Европейского Союза продлить режим временной защиты для украинских беженцев до марта 2027 года.

Как отмечает "Радио Свобода", чешские популисты пока ограничиваются общими угрозами, не вдаваясь в конкретику, какие именно изменения они внесут в законодательство. Однако даже одних разговоров об этом достаточно, чтобы заставить украинских беженцев в Чехии начать волноваться.

"Беженцы чувствуют, что настроение в обществе меняется, и есть риск, что до сих пор положительное отношение государства к ним может существенно измениться. Чувство "непрошенного гостя" среди украинских беженцев и среди иностранцев в целом в последнее время усиливается", – отметила руководитель юридического отдела Интеграционного центра в Праге Павела Розумовская.

Станислава Сладекова из Организации помощи беженцам отметила, что некоторые политики "сознательно разжигают ненависть к украинской общине, представляя ее как причину определенных проблем чешского общества". В частности, на украинцев вешают экономические и социальные проблемы Чехии, такие как проблема преступности, стоимость жилья или проблемы в системе здравоохранения. При этом такие обвинения не подтверждаются фактами.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране, проходили службу и имели возможность найти достойную работу, а не выезжали в страны ЕС.

Заявление появилось на фоне растущего недовольства немцев тем, что в Германию прибывают тысячи молодых украинских мужчин, которым разрешили выезд из страны в конце лета. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" даже обратилась к правительству с запросом, сколько украинских мужчин находятся в Германии и нельзя ли депортировать их в Украину.

Как сообщалось, в 2026 году Латвия снизит поддержку беженцев из Украины, которые живут в стране. В государственном бюджете на этот год на это предусмотрены 39,7 млн евро. Это почти на 25 млн евро меньше, чем в 2025 году. Тогда на эту цель выделяли 65 млн евро.

Оставить комментарий

(3)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    22-го января

    Украинские релоканты в перспективе это "новые европейцы", в противовес азиато-африканским приёмышам, чуждым евро-ментальности и западных ценностей. Так что не хотите смуглеть — терпите дальше Галь с Наталями и Тарасов с Богданами рядом с собой. Пусть себе шокают и гакают, лишь бы работали и платили налоги!

    3
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    21-го января

    А может этим "беженцам"пора начать работать,а не сидеть на шеях налогоплательщиков ЕС?!

    21
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Тим Тим
    21-го января

    Это не они сидят на шее. Намедни разговорился с одной беженкой, которая приехала в Латвию с дочкой-подростком и маленькой собачкой. Дипломированный психолог, с хорошим заработком, она сильно удивилась, узнав, сколько списано денег на их семью. Они по приезду получили разовое пособие по 170 евро на человека - и всё! Квартира, ввоз собачки (со всеми прививками и т.д.), все прочие плюшки - ничего этого они не видели. Но по данным наших чиновников "средства на поддержку истрачены в полном обьёме". Так что кто сидит на шее налогоплательщиков ЕС - большой вопрос к вороватым тварям, по недоразумению называемым госслужащими.

    12
    5
Читать все комментарии

Видео