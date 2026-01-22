Baltijas balss logotype
Израилю грозит жестокий дефицит яиц, мяса и рыбы 0 320

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Израилю грозит жестокий дефицит яиц, мяса и рыбы

Портал Walla сообщает о том, что опасения по поводу пустых полок в супермаркетах усиливаются: 120 государственных ветеринаров объявили о намерении начать всеобщую забастовку. Этот шаг может привести к немедленной остановке деятельности мясокомбинатов и импорта мяса, яиц и рыбы через морские и воздушные порты.

Без ветеринарного надзора, требуемого по закону, поставки продуктов животного происхождения могут прекратиться в течение нескольких дней.

Причиной кризиса является затяжной трудовой конфликт между ветеринарами и министерством финансов. Конфликт продолжается уже более полутора лет. В гистадруте госслужащих заявляют, что переговоры зашли в тупик, поскольку государство уклоняется от передачи проекта соглашения о заработной плате, несмотря на то, что, по их утверждению, были достигнуты существенные договоренности между сторонами.

Согласно версии профсоюза, бюджетная основа соглашения была согласована в 2014 году, а в сентябре 2025 года стороны достигли полного согласия относительно содержания соглашения. Тем не менее, с тех пор и до сегодняшнего дня официальный проект так и не был передан, несмотря на неоднократные обращения, в том числе в декабре 2025 года.

Ветеринары утверждают, что последнее соглашение о заработной плате в отрасли было подписано в августе 2015 года, и с тех пор они работают без обновленного регулирования, сталкиваясь с ухудшением условий, достигнутых в ходе переговоров, включая сокращение рабочей недели.

Это происходит параллельно с проведением структурных реформ в их работе в министерствах сельского хозяйства и здравоохранения, а также на фоне заключения нового коллективного договора, подписанного для врачей в системе здравоохранения в 2024 году.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #Израиль #забастовка #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
