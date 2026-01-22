Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Принадлежность Гренландии ее народу не изменит ни один тариф - Кая Каллас 1 538

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: https://x.com/kajakallas

https://x.com/kajakallas

ФОТО: twitter

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая на этой неделе приняла участие в пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, Гренландия принадлежит своему народу.

«Ни одна угроза или тариф этого не изменят. Нашим ответом должно быть спокойствие, защита своей земли и единство в действиях», — написала Каллас в социальных сетях.

Говоря об Иране, Каллас отметила, что иранские женщины и мужчины борются за будущее, которое они сами выбрали. «За свободу, достоинство и лучшую жизнь. Жестокие репрессии иранских властей недопустимы. ЕС уже ввел санкции против Ирана. В качестве ответной меры мы работаем над новыми санкциями», — написала Каллас.

Говоря о саммите ЕС-Индия, Каллас отметила, что Европа готова реализовать вместе с Индией новую масштабную программу действий. «Сегодня ЕС договорился о подписании нового партнерства в области безопасности и обороны. Это расширит наше сотрудничество в таких сферах, как безопасность на море, борьба с терроризмом и киберзащита. Я с нетерпением жду подписания этого документа на саммите ЕС-Индия в Нью-Дели на следующей неделе», — добавила Каллас.

Читайте нас также:
#Иран #саммит #санкции #безопасность #Индия #Гренландия #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    22-го января

    Т.е. Гренландия должна получить независимость от Дании?

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер-министр Японии распустила парламент
Изображение к статье: Politico опасается «растущего раскола в трансатлантическом альянсе». Иконка видео
Изображение к статье: РФ проведет первые трехсторонние переговоры с Украиной и США
Изображение к статье: В ЕС серьёзно сомневаются в Совете мира Трампа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео