По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая на этой неделе приняла участие в пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, Гренландия принадлежит своему народу.

«Ни одна угроза или тариф этого не изменят. Нашим ответом должно быть спокойствие, защита своей земли и единство в действиях», — написала Каллас в социальных сетях.

Говоря об Иране, Каллас отметила, что иранские женщины и мужчины борются за будущее, которое они сами выбрали. «За свободу, достоинство и лучшую жизнь. Жестокие репрессии иранских властей недопустимы. ЕС уже ввел санкции против Ирана. В качестве ответной меры мы работаем над новыми санкциями», — написала Каллас.

Говоря о саммите ЕС-Индия, Каллас отметила, что Европа готова реализовать вместе с Индией новую масштабную программу действий. «Сегодня ЕС договорился о подписании нового партнерства в области безопасности и обороны. Это расширит наше сотрудничество в таких сферах, как безопасность на море, борьба с терроризмом и киберзащита. Я с нетерпением жду подписания этого документа на саммите ЕС-Индия в Нью-Дели на следующей неделе», — добавила Каллас.