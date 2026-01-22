Baltijas balss logotype
Во время протестов убиты 3117 человек - официальные СМИ Ирана

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во время протестов убиты 3117 человек - официальные СМИ Ирана
ФОТО: Unsplash

Официальные СМИ Ирана в среду сообщили, что с начала протестов, продолжающихся в стране с декабря, были убиты 3117 человек, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Государственное телевидение сослалось на заявление Фонда ветеранов и мучеников Ирана, в котором говорится, что 2427 из убитых считаются "мучениками" согласно исламу, и назвало их "невинными" жертвами. В число этих "мучеников" входят также сотрудники сил безопасности.

В заявлении также говорится, что "многие из мучеников были случайными прохожими", застреленными во время протестов. Утверждается также, что "некоторые были протестующими, которых застрелили организованные террористические элементы в толпе".

Клерикальные власти Ирана осудили волну протестов, назвав её "террористическим" инцидентом и охарактеризовав происходящее как подстрекаемые США насильственные "беспорядки".

Между тем правозащитные организации заявляют, что тысячи протестующих, требовавших перемен, были убиты после того, как по ним открыли огонь силы безопасности.

Базирующаяся в Норвегии неправительственная организация Iran Human Rights (IHR) проверила сведения о гибели 3428 протестующих, убитых силами безопасности. Однако IHR предупреждает, что это может быть лишь малая часть всех случаев, поскольку по некоторым оценкам число убитых протестующих может составлять от 5000 до 20 000 человек.

Американское информационное агентство правозащитных активистов (HRANA) во вторник сообщило, что с начала протестов в декабре подтверждена гибель 4519 человек, а ещё более 9000 случаев находятся в стадии проверки. Среди убитых — 4251 демонстрант и 197 представителей сил безопасности.

Все организации, отслеживающие число жертв, признают, что точно установить масштаб потерь крайне сложно из-за отключения интернета, которое длится уже более 300 часов.

#Иран #протесты #насилие
