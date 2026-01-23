Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США вышли из ВОЗ, не оплатив долг в 260 млн долларов 0 304

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: США вышли из ВОЗ, не оплатив долг в 260 млн долларов
ФОТО: pixabay

США завершили выход из Всемирной организации здравоохранения, запущенный указом президента Трампа в январе 2025-го. При этом страна не погасила долг перед учреждением, оцениваемый СМИ в сотни миллионов долларов, пишет DW.

США завершили процедуру выходаиз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Выход из ВОЗ американская сторона, в частности, объяснила "ненадлежащей реакцией организации на пандемию COVID-19, возникшую в китайском Ухане, ее неспособностью принять срочно необходимые реформы и продемонстрировать независимость от неправомерного политического влияния государств-членов ВОЗ".

Президент США Дональд Трамп подписал указ о намерении страны выйти из ВОЗ еще 20 января 2025 года - в первый же день после возвращения в Белый дом. Reuters и Bloomberg объясняют завершение выхода из организации спустя год требованиями американского законодательства: уведомление о таких планах должно быть направлено за 12 месяцев. Также закон, как указывают агентства, предполагает оплату всех непогашенных сборов.

США отказались делать выплаты ВОЗ

Американские власти не стали платить Всемирной организации здравоохранения перед выходом из организации. По разным оценкам, долг страны перед учреждением составляет от 130 млн до 260 млн долларов. В совместном заявлении Минздрава и Госдепартамента США указано, что на протяжении года США не финансировала проекты ВОЗ и не делала взносы. "Американский народ заплатил более чем достаточно", - отметил в этой связи представитель Госдепа.

Как указывает Reuters, США были крупнейшим спонсором ВОЗ, вклад страны составлял около 18% от общего финансирования организации. На фоне планов выхода США ВОЗ к середине 2026 года сократит около четверти своих сотрудников.

DW

Читайте нас также:
#covid-19 #США #Минздрав #Дональд Трамп #финансы #ВОЗ #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт документ ЕС об отправке войск на Украину
Изображение к статье: В Европе допустили новые угрозы Трампа в адрес Гренландии
Изображение к статье: В Китае начали расследование против высокопоставленных военных
Изображение к статье: Они смертельные враги между собой. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео