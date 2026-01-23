США завершили выход из Всемирной организации здравоохранения, запущенный указом президента Трампа в январе 2025-го. При этом страна не погасила долг перед учреждением, оцениваемый СМИ в сотни миллионов долларов, пишет DW.

США завершили процедуру выходаиз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Выход из ВОЗ американская сторона, в частности, объяснила "ненадлежащей реакцией организации на пандемию COVID-19, возникшую в китайском Ухане, ее неспособностью принять срочно необходимые реформы и продемонстрировать независимость от неправомерного политического влияния государств-членов ВОЗ".

Президент США Дональд Трамп подписал указ о намерении страны выйти из ВОЗ еще 20 января 2025 года - в первый же день после возвращения в Белый дом. Reuters и Bloomberg объясняют завершение выхода из организации спустя год требованиями американского законодательства: уведомление о таких планах должно быть направлено за 12 месяцев. Также закон, как указывают агентства, предполагает оплату всех непогашенных сборов.

США отказались делать выплаты ВОЗ

Американские власти не стали платить Всемирной организации здравоохранения перед выходом из организации. По разным оценкам, долг страны перед учреждением составляет от 130 млн до 260 млн долларов. В совместном заявлении Минздрава и Госдепартамента США указано, что на протяжении года США не финансировала проекты ВОЗ и не делала взносы. "Американский народ заплатил более чем достаточно", - отметил в этой связи представитель Госдепа.

Как указывает Reuters, США были крупнейшим спонсором ВОЗ, вклад страны составлял около 18% от общего финансирования организации. На фоне планов выхода США ВОЗ к середине 2026 года сократит около четверти своих сотрудников.

DW