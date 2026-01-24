Baltijas balss logotype
Путин лично раздал 50 миллионов евро, больше всех - православию 2 213

В мире
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Святость - это сила.

Святость - это сила.

Среди других крупных грантополучателей фонд «Тотальный диктант».

Структуры Русской православной церкви (РПЦ) оказались крупнейшими получателями средств из Фонда президентских грантов в 2026 году, обратили внимание «Ведомости». В частности, Центральная клиническая больница Святителя Алексия Московской патриархии получила финансирование в размере 43 млн руб. на проект «Впереди жизнь!». Он предполагает оказание помощи пострадавшим от войны в Украине, в том числе протезирование и реабилитацию в центрах в Жуковском и Горловке, а также организацию работы добровольцев-сестер по уходу в прифронтовых лечебных учреждениях.

Второй грант на 30 млн руб. получил Отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. Средства пойдут на проект «Профессионалы рядом 2.0», который направлен на оказание помощи православным НКО, занимающимся поддержкой семей, где есть дети с инвалидностью. Также по 40 млн руб. получили организации «Русь» на создание «банков еды» для 15 тыс. нуждающихся семей и «Справедливая помощь доктора Лизы» на подготовку добровольцев для поисков пропавших людей.

Среди других крупных грантополучателей фонд «Тотальный диктант», которому выделили 38 млн руб. на программу по продвижению русского языка и культуры России за рубежом. Также по 33 млн руб. предоставили Центру лечебной педагогики на проект помощи детям и взрослым с психическими расстройствами, Фонду стратегических инициатив «Музея Победы» на акцию «Диктант победы», фонду «Феникс» — на создание мобильного дома милосердия для оказания паллиативной помощи. Фонду «Старость в радость» предоставили 30 млн руб. на помощь пожилым людям.

В общей сложности президентские гранты по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году получили 1469 некоммерческих организаций, которым выделили 4,9 млрд руб. (около 50 миллионов евро). Средний размер гранта составил 3,3 млн руб. Среди регионов, где больше всего победителей, — Санкт-Петербург, Нижегородская и Челябинская области. Прием проектов на второй конкурс стартует 2 февраля и продлится до 16 марта.

На данный момент число жертвователей-граждан уменьшается, а крупный бизнес финансирует собственные благотворительные проекты, поэтому роль государства в поддержке подобных инициатив увеличивается, говорит политолог Алексей Макаркин. «Что касается грантов структурам РПЦ, то они идут все же не на конфессиональные проекты, а на гуманитарные», — отметил он.

#Путин #благотворительность #русский язык #социальная помощь #православная церковь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    24-го января

    Лучше б перестал уничтожать православное население на войне и внутри страны,завезя в страну миллионы мусульман из Средней Азии и индусов из самых низших каст,которым раздаются памятки как пользоваться микроволновками и ходить по естественной нужде надо в туалет.

    1
    3
  • A
    Aleks
    24-го января

    Никогда ещё евреи в России не обладали такой властью ,деньгами и возможностями. Раввин Гольдшмидт.2005 год Никогда ещё евреи не жили так хорошо как при Путине . Главный раввин России Берл Лазар..,P S. Было бы глупо выделять еврейской общине деньги,если иудейские олигархи имеют всю Россию и даже на войне стали богаче на 24млрд.долларов. А православию всего ничего,да и то иудейско.правтславный патриарх купит себе ещё новых машин и бриллиантов.

    1
    3

