Структуры Русской православной церкви (РПЦ) оказались крупнейшими получателями средств из Фонда президентских грантов в 2026 году, обратили внимание «Ведомости». В частности, Центральная клиническая больница Святителя Алексия Московской патриархии получила финансирование в размере 43 млн руб. на проект «Впереди жизнь!». Он предполагает оказание помощи пострадавшим от войны в Украине, в том числе протезирование и реабилитацию в центрах в Жуковском и Горловке, а также организацию работы добровольцев-сестер по уходу в прифронтовых лечебных учреждениях.

Второй грант на 30 млн руб. получил Отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. Средства пойдут на проект «Профессионалы рядом 2.0», который направлен на оказание помощи православным НКО, занимающимся поддержкой семей, где есть дети с инвалидностью. Также по 40 млн руб. получили организации «Русь» на создание «банков еды» для 15 тыс. нуждающихся семей и «Справедливая помощь доктора Лизы» на подготовку добровольцев для поисков пропавших людей.

Среди других крупных грантополучателей фонд «Тотальный диктант», которому выделили 38 млн руб. на программу по продвижению русского языка и культуры России за рубежом. Также по 33 млн руб. предоставили Центру лечебной педагогики на проект помощи детям и взрослым с психическими расстройствами, Фонду стратегических инициатив «Музея Победы» на акцию «Диктант победы», фонду «Феникс» — на создание мобильного дома милосердия для оказания паллиативной помощи. Фонду «Старость в радость» предоставили 30 млн руб. на помощь пожилым людям.

В общей сложности президентские гранты по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году получили 1469 некоммерческих организаций, которым выделили 4,9 млрд руб. (около 50 миллионов евро). Средний размер гранта составил 3,3 млн руб. Среди регионов, где больше всего победителей, — Санкт-Петербург, Нижегородская и Челябинская области. Прием проектов на второй конкурс стартует 2 февраля и продлится до 16 марта.

На данный момент число жертвователей-граждан уменьшается, а крупный бизнес финансирует собственные благотворительные проекты, поэтому роль государства в поддержке подобных инициатив увеличивается, говорит политолог Алексей Макаркин. «Что касается грантов структурам РПЦ, то они идут все же не на конфессиональные проекты, а на гуманитарные», — отметил он.