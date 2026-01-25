Baltijas balss logotype
ВВС Аргентины перевооружаются на F-16 0 232

В мире
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Современные истребители - это то, чего хочет президент Милей.

Современные истребители - это то, чего хочет президент Милей.

Поставщиком выступает страна-член НАТО

В рамках процесса подготовки недавно поступивших истребителей F-16AM/BM Fighting Falcon ВВС Аргентины (FAA) получили на территории Материальной зоны Рио-Куарто (ARMACUAR) груз запчастей и вооружения.

В январе прибыли 50 контейнеров с инструментами, запчастями, компонентами и вооружением, предназначенными для обеспечения будущих операций системы F-16. Эта новая партия усиливает структуру логистической поддержки программы и представляет собой ключевой шаг в обеспечении операционной готовности данных летательных аппаратов.

Непосредственным предшественником данной поставки является сентябрь 2025 года, когда техническая делегация ВВС Аргентины завершила в городе Колдинг, Дания, приемку первого логистического пакета программы Peace Condor. Тогда, в течение двух недель, сотрудники FAA проводили физическую и документальную проверку материала по системе управления ILIAS, используемой Королевскими ВВС Дании и внедренной Аргентиной. Тот первый пакет — включавший запчасти, инструменты и первоначальные компоненты — ознаменовал начало логистического трансфера в Аргентину и заложил основы технической поддержки для недавно прибывших в страну F-16AM/BM.

Внедрение системы ILIAS представляет собой глубокое изменение в логистическом управлении ВВС Аргентины. Эта цифровая платформа позволяет интегрировать инвентаризацию, отслеживаемость компонентов и обслуживание флота в единой управленческой среде, оптимизируя планирование и сокращая время реагирования на операционные потребности. Ее принятие не только модернизирует внутренние процессы, но и приводит учреждение в соответствие с международными стандартами, применяемыми ВВС НАТО, укрепляя качественный скачок в области управления ресурсами и технического обеспечения.

С момента прибытия в ARMACUAR специализированный технический персонал проводит работы по сортировке и инвентаризации полученного материала. Следует отметить, что прибывшие в декабре 2025 года летательные аппараты находятся в процессе технической подготовки и адаптации систем, еще не приступив к полетным операциям после церемонии приемки, в то время как продвигаются программы подготовки технического персонала и пилотов.

#НАТО #вооружение #логистика #f-16
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
