В Университете Ювяскюля осенью 2027 года стартует новая двуязычная программа подготовки учителей дошкольного образования. Она предназначена для студентов, не владеющих финским или шведским языком. Обучение совмещает изучение финского и педагогики дошкольного воспитания. В рамках программы студенты должны достигнуть языкового уровня, позволяющего работать в Финляндии.

Программа рассчитана на три года и ведет к получению степени бакалавра и квалификации педагога дошкольного образования. Учебный план соответствует аналогичной программе на финском языке.

Изучение финского языка интегрировано в образовательный процесс и будет проходить во время занятий, проектов и практики, а не в формате отдельных курсов. Для работы в дошкольных учреждениях студенту потребуется практически уровень носителя языка, что, по мнению руководителя программы Пеппи Таалас, требует высокой мотивации.

– Требования очень высокие. Тем не менее, мы настроены амбициозно, – говорит Таалас.

Таалас считает, что инициативность и интерес к финскому языку – основа успешного его освоения. Студентов будут поощрять применять язык не только на занятиях, но и в свободное время. Университет Ювяскюля получил 300 тысяч евро на развитие этой программы от Министерства образования и культуры. Всего гранты получили три университета и один университет прикладных наук. Цель – поддержать трудоустройство иностранных студентов и помочь им закрепиться в Финляндии, а также восполнить нехватку кадров в сфере дошкольного образования.

Прием заявок на новую программу откроется весной 2027 года, а первые 25 студентов начнут обучение осенью того же года. Программа реализуется в сотрудничестве с Университетом прикладных наук Ювяскюля (JAMK), где действует аналогичная двуязычная программа подготовки медсестер.