Почем садик в ФРГ? Если вы недавно приехали в Германию и у вас есть маленькие дети, вы можете задать, казалось бы, простой вопрос. А ответ далеко не однозначен. Каждая из 16 земель Германии устанавливает свою собственную политику ценообразования на услуги детских садов. Муниципалитеты также обладают значительной свободой действий в корректировке платы в зависимости от своих бюджетов и приоритетов.

Добавьте к этому целый ряд влияющих факторов. Таких как доход семьи, количество детей, возраст ребенка, тип учреждения и количество забронированных часов. И вы получите систему, в которой практически нет двух семей, которые платят совершенно одинаковую сумму за присмотр за своими малышами.

Некоторые родители ничего не платят за полный день ухода. Другие платят сотни евро в месяц. Вот сколько вы можете рассчитывать заплатить в зависимости от того, в какой земле вы проживаете. Это примерная стоимость дошкольного образования (Kita) для родителей во всех 16 федеральных землях Германии, чтобы вы могли составить представление о том, чего ожидать.

Берлин

В Берлине родители пользуются одной из самых щедрых систем ухода за детьми в Германии.

Примерно с годовалого возраста все дети в городе-государстве имеют право на бесплатное дошкольное образование до достижения школьного возраста, независимо от дохода семьи или количества забронированных часов.

Единственная регулярная плата — это скромный ежемесячный взнос на питание, в настоящее время составляющий 23 евро, а дополнительные услуги, такие как спортивные или языковые курсы, ограничены суммой в 100 евро в месяц, согласно информации на портале PRO Kita.

Это относится ко всем часам ухода за детьми в государственных учреждениях, и различия внутри города минимальны. Частные детские сады могут взимать дополнительную плату за дополнительные услуги. Но для большинства семей Берлин предлагает простое и доступное решение.

Мекленбург-Передняя Померания

Северо-восточная земля Мекленбург-Передняя Померания с 2020 года следует примеру Берлина, предлагая бесплатный уход за детьми в возрасте от двух лет до школьного возраста.

Это включает в себя все виды ухода за детьми, включая ясли, детский сад и продленку, продолжительностью до десяти часов в день, в зависимости от занятости родителей.

Родители несут ответственность за оплату питания и дополнительных услуг, но в пределах земли существенных различий нет. Система разработана таким образом, чтобы быть простой и доступной, что делает Мекленбург-Переднюю Померанию одним из самых недорогих мест для ухода за детьми в Германии.

Бранденбург

В 2024 году в Бранденбурге было введено бесплатное обслуживание детей в возрасте от трех лет и старше. Родители оплачивают только питание и дополнительные услуги, а получатели социальных пособий освобождены от всех сборов.

Переход к бесплатному предоставлению услуг по уходу за детьми старшего возраста сделал Бранденбург все более привлекательным для семей, ищущих доступные по цене услуги по уходу за детьми.

Для детей младше трех лет плата по-прежнему взимается и может варьироваться в зависимости от муниципалитета, поэтому важно ознакомиться с местными правилами.

Бремен

С 2019 года в Бремене предоставляется бесплатный уход за детьми в возрасте от трех лет и старше, охватывающий все виды услуг, включая услуги частных нянь, которые, по сути, являются утвержденными государством поставщиками услуг по уходу за детьми на дому.

Родители оплачивают питание и дополнительные услуги, а плата за младших детей зависит от местных правил. Система относительно едина для детей старшего возраста, но семьям с маленькими детьми следует ожидать некоторых различий в зависимости от муниципалитета.

Нижняя Саксония

В Нижней Саксонии предоставляются бесплатные услуги по уходу за детьми в возрасте от трех лет и старше в государственных учреждениях, рассчитанные на восемь часов в день, пять дней в неделю.

Дополнительные часы и питание оплачиваются отдельно, а плата за маленьких детей и частные услуги может варьироваться. Государство лояльно относится к семьям с детьми старше трех лет. Но стоимость может возрасти для тех, кому требуется более длительное время пребывания или частное обслуживание.

Гессен

В Гессене детям в возрасте от трех лет и старше предоставляется шесть часов бесплатного присмотра за детьми в день до начала обучения в школе.

За дополнительные часы, питание и мероприятия взимается плата, и в крупных городах размер платы не всегда корректируется в зависимости от вашего дохода.

Стоимость услуг для детей младшего возраста варьируется, а некоторые муниципалитеты предлагают дополнительные скидки, поэтому стоит изучить местные варианты. Система Гессена разработана для поддержки работающих семей, но расходы могут быстро накапливаться для тех, кому требуется длительный уход.

Гамбург

В Гамбурге предоставляется бесплатный уход за детьми до пяти часов в день, начиная с рождения и до школьного возраста. Если родителям требуется больше часов, плата взимается исходя из дохода, размера семьи и возрастной группы ребенка.

Питание и дополнительные услуги не включены, а плата за длительный уход может быть значительной.

В городе действует ступенчатая система оплаты, поэтому стоимость услуг может сильно варьироваться, и семьям следует тщательно оценить свои потребности, прежде чем принимать решение о конкретном варианте.

Рейнланд-Пфальц

В Рейнланд-Пфальце с 2020 года предоставляется бесплатный уход за детьми в возрасте от двух лет и старше.

Родители оплачивают питание и дополнительные услуги, а плата за детей младше двух лет варьируется в зависимости от муниципалитета.

Государственная политика является одной из самых щедрых в Германии. Но, как всегда, местные различия влияют на конечный результат.

Северный Рейн-Вестфалия

В самом густонаселенном штате Германии, Северном Рейне-Вестфалии (NRW), бесплатные услуги по уходу за детьми предоставляются в течение последних двух лет перед поступлением в школу. То есть, как правило, начиная с четырехлетнего возраста.

Однако для детей младшего возраста плата может быть высокой – до 1220 евро в месяц за полный день ухода за детьми из семей с особенно высоким доходом в некоторых городах, таких как Бергиш-Гладбах, согласно последним данным Немецкого экономического института (IW).

Стоимость услуг сильно варьируется в зависимости от города и уровня дохода. А питание и дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Система здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии сложна и существенно различается между муниципалитетами. Родителям следует подготовиться к тому, что им придётся провести некоторое исследование, чтобы найти оптимальный вариант для своей семьи.

Тюрингия

В Тюрингии также предоставляется бесплатный уход за детьми в течение последних двух лет перед поступлением в школу.

Стоимость услуг для детей младшего возраста зависит от муниципалитета и количества забронированных часов. Питание и дополнительные услуги не включены.

Система призвана облегчить финансовое бремя по мере приближения детей к школьному возрасту, однако расходы на детей младшего возраста могут оставаться значительными.

Саксония-Анхальт

В Саксонии-Анхальт платит за обучение только старший ребенок в семье, а младшие братья и сестры посещают школу бесплатно.

Стоимость услуг для старшего ребенка варьируется: уход за детьми младше трех лет в среднем стоит 194 евро в месяц за восемь часов в день, а уход за детьми в возрасте от трех до пяти лет — около 154 евро в месяц.

В некоторых городах плата может составлять всего 45 евро в месяц, но в других, где продление рабочего времени может увеличить расходы примерно до 360 евро, согласно данным MDR. В масштабах штата нет единого верхнего предела платы, поэтому существуют значительные различия в зависимости от местности.

Саарланд

Саарланд постепенно снижает плату за обучение с целью ее полной отмены к 2027 году.

В настоящее время стоимость места в детском саду на полный день в Саарбрюкене составляет около 164 евро в месяц, плюс питание, а место на полдня для детей от трех лет и старше стоит около 31 евро в месяц. Для семей с низким доходом предусмотрены субсидии, а стоимость может варьироваться в зависимости от учреждения и муниципалитета.

Шлезвиг-Гольштейн

В Шлезвиг-Гольштейне установлен максимальный размер платы в размере 288,40 евро в месяц для детей младше трех лет (за восемь часов в день) и 226,40 евро для детей старше трех лет.

За второго ребенка взимается половина стоимости. А за третьего ребенка присмотр осуществляется бесплатно. Питание и дополнительные услуги не включены. В некоторых муниципалитетах стоимость может быть ниже.

Система с ограничением расходов обеспечивает предсказуемость. Но родителям все равно может потребоваться уточнить местные условия и сравнить варианты.

Бавария

В Баварии благодаря государственной субсидии детские сады могут быть бесплатными для детей от трех лет и старше в муниципалитетах с низкими ценами. Но в муниципалитетах с высокими ценами родителям часто приходится вносить дополнительный взнос.

Стоимость посещения детского сада для детей до трех лет зависит от дохода. В Баварии действует программа «Криппенгельд», размер которой зависит от уровня дохода семьи. Она, как правило, доступна семьям с доходом до 60 000 евро.

В Мюнхене действует собственная модель, в рамках которой муниципальные льготы предоставляются семьям с валовым доходом до примерно 80 000 евро.

Питание и дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Стоимость может варьироваться в зависимости от муниципалитета и типа учреждения.

Баден-Вюртемберг

В некоторых городах Баден-Вюртемберга, например, в Хайльбронне, услуги по уходу за детьми в возрасте от трех лет предоставляются бесплатно. В то же время, плата за услуги для детей младше трех лет и общие расходы в других городах могут быть высокими: до 614 евро в месяц в Ройтлингене, 360 евро в Ульме и 149 евро в Штутгарте, например.

Питание и дополнительные услуги не включались. А их стоимость значительно варьируется в зависимости от города. Родителям следует внимательно сравнить доступные варианты.

Саксония

В Саксонии нет единой политики, освобождающей семьи от оплаты услуг по уходу за детьми. Родители, как правило, обязаны платить за детский сад Kita.

В таких городах, как Дрезден и Лейпциг, плата за услуги составляет около 229 евро в месяц за девять часов ухода в день. Питание и дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Стоимость варьируется в зависимости от муниципалитета.

Отсутствие единой системы означает, что расходы могут быть непредсказуемыми. Крайне важно уточнять актуальную информацию в местных органах власти.

Полезно знать

Несколько практических шагов, которые помогут снизить расходы на уход за ребенком независимо от того, где вы живете в Германии.

Прежде всего, всегда стоит проверить, имеете ли вы право на субсидии. Малообеспеченные семьи и получатели социальных пособий часто могут подать заявку на снижение платы за обучение или освобождение от нее.

Общественные детские сады, как правило, являются наиболее доступным вариантом. Выбор муниципального учреждения вместо частного также может иметь существенное значение.

Кроме того, пересмотр количества забронированных часов может еще больше снизить ваши расходы. Некоторые учреждения позволяют родителям приносить собственное питание, экономя на расходах на еду.

Родители также могут претендовать на налоговые льготы по расходам на уход за детьми. На момент написания статьи до 80 процентов (максимум 4800 евро в год на ребенка) подлежат налоговому вычету для детей младше 14 лет.