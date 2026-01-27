В вооружённых силах Украины в настоящее время служит около ста финских добровольцев. Об этом сообщает медиагруппа Uutissuomalainen со ссылкой на оценку МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что не все граждане Финляндии обязательно принимают участие в боевых действиях.

По оценке полиции безопасности SUPO, в течение войны в Украине находились несколько десятков финских добровольцев.

По данным Министерства иностранных дел, в боях погибло или пропало без вести более десяти финнов. У ведомства есть данные, что некоторые граждане Финляндии воевали и на стороне России.

– Не стоит ехать.

Так отвечает Юха Креус на звонки от тех, кто планирует отправиться добровольцем воевать за Украину.

Тем не менее он никого не отговаривает, а лишь озвучивает факты.

– Суть войны заключается в двух вещах: убивать и умирать. И к этому нужно быть готовым. Смерть также означает огромную боль для близких.

Креус является руководителем общественной организации Sodan kokeneet, которая оказывает помощь людям, вернушимся из зон боевых действий.

Ответ Оборонительных сил тем, кто раздумывает об отправке, предельно ясен.

– Мы не рекомендуем никому ехать за границу, чтобы воевать в рядах другой страны. Участие в боевых действиях в составе армии другой страны может отрицательно повлиять на распределение в военное время в Финляндии, – отвечает Главный штаб по электронной почте.

Житель Леми и майор запаса, 64-летний Йоуни Лахти, который тренировал солдат в Украине, рассказал о хорошей подготовке финских добровольцев.

– Финнов часто берут в качестве инструкторов, потому что у нас много знаний и навыков, – рассказывает Лахти. – Уровень подготовки любого солдата, прошедшего срочную службу в финской армии, во много раз выше по сравнению с украинцами, – считает Лахти.

Он заметил, что украинцы воюют так же, как россияне, то есть "силой и числом", а победителем оказывается последний выживший.