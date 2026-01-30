"Мы сделали себя зависимыми от Америки настолько, что это накладывает на нас серьезные ограничения".

Президента США интересуют сделки и бизнес, а не сохранение ценностей, демократии и международного права, отметил в интервью Berliner Zeitung бывший заместитель генсека НАТО и экс-замдиректора Федеральной разведывательной службы Германии Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен. В мире Трампа авторитарные государства часто ближе к нему, чем Европа. Следствием этого является то, что Германия больше не может доверять США.

«Мы должны продолжать сотрудничать с США там, где это возможно и в наших интересах. Однако мы должны стать способными принимать независимые решения. Европа навсегда перестанет иметь прежнее значение для Америки, даже после Трампа”.

Этот разрыв заставил осознать уязвимость Европы. Она становится жертвой гибридных атак. Прошла неделя с момента крупнейшего отключения электроэнергии в послевоенной истории Берлина – события, в котором ему видится символ неспособности Германии к устойчивому развитию.

“Европа — это цифровая колония США. Мы сделали себя зависимыми от Америки настолько, что это накладывает на нас серьезные ограничения с точки зрения политики безопасности. Европа должна стать суверенной”, — сказал он.

По мнению эксперта, это является “очень сложной задачей”. Она двояка. Это собственно оборона, и это цифровые возможности.

“И она означает: развитие собственных возможностей в области искусственного интеллекта, облачных технологий, чипов, сетей — война будущего будет вестись в цифровом формате и с использованием автономных систем. Помимо ядерной энергетики, зависимость от американцев особенно высока в так называемых стратегических средствах обеспечения, то есть в разведке, датчиках и дальних воздушных перевозках. В стратегическом плане необходимо уже сегодня заложить основу для развития независимых цифровых возможностей”.

В долгосрочной перспективе эксперт ранее так определял то, что нужно сделать Германии, в интервью Die Welt: «Нам необходим широкий пакет мер, включающий как оборонительные, так и наступательные инструменты. Это включает в себя усиление разведывательных возможностей для лучшего понимания того, как на нас нападают в информационном пространстве и в сфере критической инфраструктуры. Службы безопасности должны скорректировать свои приоритеты и лучше подготовиться к выполнению своей работы.

А что с ядерным оружием?

Мнение о том, что Германии пора уже обзавестись собственным ядерным оружием, стали разменной монетой. Комментируя такие призывы к разработке Берлином ядерного оружия, Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен напомнил, что ФРГ подписала Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, взяв на себя обязательство не обладать таким оружием, “поэтому это невозможно с юридической точки зрения”.

Есть и другие аргументы. “Не говоря уже о том, что это будет означать в политическом плане для наших соседей, если Германия внезапно получит ядерную бомбу. И я вообще не могу представить себе европейскую бомбу. Бомба работает только в том случае, если политический лидер может принять решение в режиме реального времени”, — сказал фон Лорингхофен.

“К тому времени, когда будет принято решение, Европа уже давно превратится в руины”, - констатировал он, с некоторой долей неопределенности, поскольку уже имеющееся в Европе ядерное оружие не вызывает у него особых сомнений.

Он даже напомнил, что Франция несколько лет назад предлагала переговоры о расширении французского ядерного зонтика путем включения в него Германии.