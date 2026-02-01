Вашингтон в последние недели усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион вошло ещё одно подразделение военно-морских сил США, а в открытых системах слежения за движением фиксируется возросшая активность американских разведывательных самолётов.

Бывший посол Польши в Ираке и Саудовской Аравии Кшиштоф Пломиньский в эфире Польского радио напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее угрожал иранскому режиму военным вмешательством, если власти продолжат подавлять и убивать участников антиправительственных протестов.

По словам эксперта, подобный шаг мог бы иметь для США тактическое значение. Возможная интервенция укрепила бы позиции Вашингтона на Ближнем Востоке.

Кшиштоф Пломиньски подчеркнул, что иранский режим сталкивается одновременно с внутренними и внешними проблемами. И по данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп получил от Пентагона и Белого дома несколько сценариев возможных военных действий в отношении Ирана.