Орбан рассказал об обмане европейцев о кредитах Украине 0 1196

В мире
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбан рассказал об обмане европейцев о кредитах Украине
ФОТО: Global Look Press

Орбан: погашение кредитов Украины российскими средствами — иллюзия.

Европейцев обманывают по теме кредитов Украине. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Его слова передал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Речь идет о том, что предоставленные Киеву кредиты якобы будут погашены за счет российских средств.

«Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят», — сказал Орбан.

Ранее была подсчитана помощь «Большой семерки» Украине. По итогам 2025 года размер кредитной помощи G7 Украине составил в общей сложности 37,9 миллиарда долларов.

#Виктор Орбан #Украина #Европа #кредиты #геополитика #экономика #Россия #политика
