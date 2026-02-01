Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пентагон США будет обслуживать переданные Украине F-16 0 394

В мире
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пентагон США будет обслуживать переданные Украине F-16
ФОТО: Global Look Press

Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Украине.

Пентагон подписал контракт на сумму 235,5 миллиона долларов на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине.

«Sabena Aerospace Engineering, Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, получила контракт с предельной стоимостью 235 449 716 долларов на условиях "время и материалы" и с фиксированной ценой», — подчеркнули в министерстве.

Как отметили в Пентагоне, соглашение предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей к ним на среднем и капитальном уровнях. Кроме того, будет оказана материально-техническая поддержка техники на Украине.

Ранее истребитель F-16AM украинских воздушных сил заметили с необычным набором вооружения, в который входят высокоточные бомбы, а не только ракеты класса «воздух-воздух».

Читайте нас также:
#вооружение #Украина #пентагон #Бельгия #f-16
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США
Изображение к статье: В США объяснили появление 105 танков в Литве у границ России
Изображение к статье: Войско Польское привыкло опираться на свою мощь.
Изображение к статье: США помогут свергнуть правительство Кубы уже в 2026 году - СМИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео