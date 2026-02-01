Baltijas balss logotype
Президенту Литвы не дали слово на открытии ярмарки 0 2376

В мире
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президенту Литвы не дали слово на открытии ярмарки
ФОТО: Global Look Press

Президенту Литвы Гитанасу Науседе не дали слово на открытии книжной ярмарки в Вильнюсе. Об этом сообщает национальная публичная телерадиовещательная компания Литвы LRT в Telegram-канале.

«Мотивы такого решения были озвучены еще в сентябре, когда министром культуры стал представитель партии "Заря Нямунаса" Игнотас Адомавичюс. Это решение вызвало протесты в культурном сообществе», — отмечается в материале издания.

Адомавичюс вызвал скандал в Литве, отказавшись отвечать на вопрос «Чей Крым». Глава ведомства сослался, что этот вопрос не находится в компетенции его ведомства, однако это вызвало недовольство в правительстве республики.

