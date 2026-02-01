Ветераны войны против Украины — не те люди, из которых в России выходит начальство. Да и рядовая публика не особенно рада им на гражданке. Зато пропагандистские и декоративные синекуры режим готов организовать для них в неограниченных количествах, пишет портал The Moscow Times.

То, что участники войны против Украины якобы становятся «новой элитой» РФ, Путин повторяет постоянно.

Лиха беда начало Не знаю, действительно ли он спешит приблизить момент, когда закаленные в боях ветераны окружат его в качестве придворных банкиров и олигархов, капитанов промышленности и наместников областей. Но верноподданные медиа захлебываются от похвал:

Ветераны спецоперации, приходя на госслужбу, формируют новый тип управления. Они сразу переходят от слов к делу, выдвигают свежие идеи, берутся за решение закоренелых проблем… Ветераны сами вышли из народа, не понаслышке знают реальные запросы. Эти люди уже доказали свою преданность Родине на фронте и готовы служить стране на гражданке…

В сентябре прошедшего года на «выборах» в регионах больше тысячи участников «СВО» получили мандаты. То есть примерно 2% из полусотни тысяч должностей, разыгранных на этом мероприятии. В основном мелкие и мельчайшие депутатские посты на местах. Но ведь лиха беда начало.

Да то и немало, с учетом того, что массовое возвращение ветеранов на гражданку только начинается. Сколько таких отставников имеется на сегодня, власти не сообщают, но полгода назад объявили, что тогда их было всего 137 тыс.

В воюющей российской группировке сейчас около 700 тыс человек. Число раненых, многие из которых подлежат демобилизации, явно не меньше. И часть тех, у кого закончились срочные контракты, не продолжает службу. Значит, прибытие в Россию многих сотен тысяч претендентов на «элитный» статус, а со временем даже и миллионов, еще впереди.

Теплые места для них уже греют Этой осенью предстоят «выборы» в Государственную думу. Сначала бойцам «СВО» зарезервировали там 150 мест, т. е. одну треть, но малая пригодность имеющегося материала вроде бы заставила сократить план раза в два, если не больше. Но даже если и так, ветеранских голосов все равно хватит, чтобы придать думскому хору новый тембр.

Да и не только в Думе готовятся их разместить. Для пристраивания на теплые местечки заслуженных бойцов открыта специальная программа «Время героев».

Чиновники режима, включая и высокоумных экспертов из Высшей школы экономики и ЦМАКП, предсказывают, что демобилизованные бойцы обнаружат вкус к предпринимательству, к рачительному хозяйствованию и даже к заселению запустелых земель. С 1 января им выдают неплохие деньги на открытие или развитие своего бизнеса.

Только в сравнении с этими ожиданиями и понятна та неловкость, которую в чиновничьем кругу вызвал опрос ВЦИОМа об отношении рядовой публики к демобилизующимся ветеранам.

Хотя опрос само начальство и заказало, а опросная служба выполнила его с искренним старанием угодить, околоказенная «Свободная пресса» озаглавила свой материал: «ВЦИОМ своими вопросами устроил провокацию».

И была права.

Звучит как намек «Формулировки вопросов закладывают в наше общество опасные зерна сомнений», — таков диагноз «Свободной прессы», и с ним, пожалуй, не поспоришь.

«Представьте ситуацию: вы работаете и к вам в коллектив пришел новый сотрудник, ветеран СВО. Как бы вы это восприняли?»

Российская публика трусовата, и 59% опрошенных, ответили, что воспримут скорее положительно. Но 33% респондентов рискнули сообщить о нейтральном отношении, а остальные — что отнесутся отрицательно или что не знают. Среди молодежи пропорция перевернулась: о нейтральном отношении заявили 64% из этой группы, а о положительном всего 30%.

Это звучит как намек на то, что ветеран «СВО», со своими особенностями и спецпривилегиями, радости у новых коллег не вызовет. Начальство явно ждало от подданных гораздо большего послушания.

Раздражение, видимо, вызвали и ответы на «открытый» (т. е. без подсказок) вопрос, в какой сфере опыт бойцов СВО пригодится им в мирной жизни. На первое место уверенно вышла силовая сфера (армия, органы, полиция, Росгвардия и т.п). Ее выбрали для ветеранов 40% опрошенных.

Условно говоря, педагогику («военно-патриотическое воспитание» и прочее в том же вкусе) готов предоставить им 21% публики.

Зато «госуправление» (включая в это понятие и клоунские депутатские должности) сочли для них подходящим всего 12% опрошенных. А бизнес — и вообще буквально никто.

Рядовые россияне видят вернувшихся героев полицейскими, стукачами, охранниками, тюремщиками, а также и ведущими «уроков мужества» и «разговоров о важном». Но явственно не желают видеть их своими начальниками. Или даже просто коллегами по «обычной» работе. Как и коммерсантами, которые будут продавать им огурцы или чинить машину.

Видимо, предполагают в них другие навыки.

Не всем же быть ветеранами А дальше мы переходим к самому интересному. Готова ли «элита» разомкнуть свои ряды и впустить внутрь хоть сколько-то заслуженных бойцов?

Тут важно, что традиции вбирать в себя военных ветеранов просто за то, что они ветераны, у советско-российской номенклатуры нет и никогда не было. Даже и ветеранов войн, которые, в отличие от нынешней, единодушно признавались справедливыми.

Это в США почти все президенты, которые занимали эту должность с конца 1940-х до начала 1990-х, отслужили в армии или на флоте во Вторую мировую. Дуайт Эйзенхауэр был командующим в Европе. Джон Кеннеди, Джеральд Форд и Джордж Буш-старший — боевыми офицерами. Линдон Джонсон, Ричард Никсон и Рональд Рейган в боях не были, но на военной службе состояли.

А через советское политбюро за те же сорок лет прошло примерно 40 членов и кандидатов тех годов рождения, которые в СССР были призывными во время войны с Германией. Половина из них в военное время вообще не служила (Суслов, Громыко, Подгорный, Кириленко, Андропов, Черненко, Лигачев), но никаких помех в дальнейшем делании карьеры не ощутила.

Части из них позволили с той или иной степенью радикализма фальсифицировать вехи своего тогдашнего пути. «Трижды убегал на фронт, но каждый раз его возвращали», — успокоительно говорится в официальной биографии одного из таких вельмож.

Что же касается другой, служившей половины политбюро, то если отсеять из нее кадровых военных, состоявших в политбюро в качестве начальников своего профильного ведомства (Жуков, Гречко); вполне гражданских, хотя и с генеральскими погонами, капитанов ВПК (Устинов); и партийных сановников, которые на время войны переводились в высокопоставленные политработники (Хрущев, Брежнев), то останутся всего три настоящих фронтовика: Петр Машеров (партийный наместник Беларуси в 1960-1970-е годы), Виктор Чебриков (председатель КГБ в 1980-е) и Александр Яковлев, идеолог перестройки.

Не из тех слоев, откуда начальство Как видим, доля реальных фронтовиков среди членов политбюро была даже ниже, чем доля фронтовиков среди «обычных» советских мужчин тех же возрастных категорий. Эта закономерность соблюдалась и на более низких номенклатурных уровнях. Логика кадровой имперской бюрократии (за вычетом силовых ведомств) не предполагала ускоренного продвижения военных героев. Им приходилось подниматься по служебным ступеням на общих основаниях.

И позже ветераны афганской и чеченских войн никаких успехов, кроме кратковременных, за пределами силовых ведомств не добились. Попытки генералов Лебедя, Рохлина и Шаманова сделать политическую карьеру были неудачными, хотя и не такими драматичными, как потом у Пригожина.

Инстинкты сегодняшней номенклатуры остаются, естественно, теми же. Она сомкнет ряды перед любыми конкурентами, даже и самыми уважаемыми. А ветераны войны с Украиной совсем не так уважаемы, как ветераны войны с Германией. И отнюдь не из тех слоев, из которых в России выходит начальство. Такие поднимаются наверх, только если революция. А в страхе перед ней номенклатура и Путин едины.

Поэтому рассмотрим получше единственного ветерана «СВО», которого Путин поставилна заметный пост — тамбовского губернатора Евгения Первышова. Его рекламируют как нового выдвиженца, которого возвысили за подвиги, и как первую ласточку, которая прокладывает дорогу наверх своим собратьям-бойцам.

В действительности же Первышов никакой не собрат бойцам, да и вообще не боец. Это банальный краснодарский номенклатурщик. который двадцать лет просидел в своих краях на начальственных должностях, пять лет отслужил городским головой Краснодара, а потом споткнулся и маялся в думских депутатах.

И тут война! Изобразил уход на военную службу, несколько месяцев побыл в безопасной бригаде беспилотной авиации «БАРС „Каскад“», организованной специально для номенклатурщиков, вышел оттуда уже как бы ветераном, прошел в этом качестве программу «Время героев» и получил от Путина должность в Тамбове. Вот вам и типичный представитель «новой элиты».

Смогут повторить? Переклеивание этикеток и превращение «старой элиты» в «новую» происходит не только в благоприличном «Каскаде», но и на уровне бредовых, но настойчиво распространяемых фейков — про выдуманную службу у Пригожина сына путинского пресс-секретаря Пескова-Чоулза или мнимую контузию путинской дочери Воронцовой, якобы возглавившей несуществующий госпиталь.

Это и позирование агитатора Соловьева, костюмированного в форму, каску и бронежилет, будто бы вблизи от передовой. И развлекательные поездки на завоеванные земли «деятелей культуры».

Все это много говорит о высокоразвитой способности «старой элиты» менять наружный покров и ничего — о шансах неподдельных бойцов «СВО» действительно стать «новой элитой».

Просто раствориться или уйти в мафиозные или полумафиозные объединения, как это было с «афганцами», участники «СВО» вряд ли смогут. Их гораздо больше, и, главное, режим раскручивает их как истинных героев, наподобие того, как брежневский режим когда-то раскручивал участников войны с Германией.

Видимо, нечто подобное попробуют повторить и в этот раз. С той разницей, что осмотрительный Брежнев развернул культ ветеранов только через четверть века после той войны, когда они уже не претендовали на карьеры.

От нынешних ветеранов, да еще с путинскими восхвалениями, так дешево не отделаешься.

Сейчас самое очевидное решение — открыть для них побольше декоративных, агитпроповских и клоунских должностей — в «парламенте», «партиях», учреждениях, вузах, школах. Пусть говорят речи, вспоминают минувшие дни и учат молодежь традиционным ценностям и патриотизму.

Атмосфера станет еще более душной, но это как раз то, чего и хочет режим. А важные должности предположительно останутся в прежних руках. И это опять-таки то, к чему номенклатура инстинктивно тянется. Ради этого она готова надеть погоны и замаскироваться под ветеранов.

Таков на сегодня де-факто «план Путина», сработает он или нет. Режим не собирается давать своим отслужившим наемникам слишком много, но не уверен, что сможет удержать их в тех рамках, которые для них придумал. Пригожинцев уже не удержал.

Отсюда и такая нервозность при любом намеке на то, что простой люд тоже побаивается СВОшников и не очень верит в спектакль, который начальство собирается для них устроить.