Верховный лидер Ирана предсказал развитие конфликта с США 1 1205

В мире
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Верховный лидер Ирана предсказал развитие конфликта с США
ФОТО: Global Look Press

Хаменеи пообещал, что агрессия США против Ирана станет региональным конфликтом.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что любая агрессия США в отношении Исламской Республики станет региональным конфликтом. Об этом пишет Tasnim.

По словам иранского лидера, Тегеран не стремится начинать войны и не намерен атаковать другие страны, однако даст жесткий отпор любому агрессору. «Народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред», — подчеркнул он.

Хаменеи также призвал иранский народ не опасаться заявлений президента США Дональда Трампа о переброске значительных военных сил на Ближний Восток.

19 января ударная группа американских Военно-морских сил во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln направилась на Ближний Восток. В частности, стало известно о вхождении судна в Малаккский пролив на пути к Ирану.

#Иран #США #ближний восток #агрессия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го февраля

    ,,Нами правят сатанинские педофилы,которые работают на Израиль и нам надо осознать этот факт. Мы боремся против синагоги Сатаны. Кэнди Оуэнс,США.

    3
    8

