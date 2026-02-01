Хаменеи пообещал, что агрессия США против Ирана станет региональным конфликтом.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что любая агрессия США в отношении Исламской Республики станет региональным конфликтом. Об этом пишет Tasnim.

По словам иранского лидера, Тегеран не стремится начинать войны и не намерен атаковать другие страны, однако даст жесткий отпор любому агрессору. «Народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред», — подчеркнул он.

Хаменеи также призвал иранский народ не опасаться заявлений президента США Дональда Трампа о переброске значительных военных сил на Ближний Восток.

19 января ударная группа американских Военно-морских сил во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln направилась на Ближний Восток. В частности, стало известно о вхождении судна в Малаккский пролив на пути к Ирану.