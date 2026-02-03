Американские военные сбили иранский дрон, приблизившийся к авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает агентство Reuters.

Как утверждается, иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении авианосца и был сбит американским истребителем F-35.

Ранее стало известно, что президенту США Дональду Трампу был представлен расширенный список потенциальных военных мер против Ирана. Уточняется, что в него входят рейды на объекты, расположенные на территории Исламской Республики.

В то же время портал Axios сообщил, что Трамп, в отличие от руководства Израиля, пока не считает атаку на Иран необходимостью. «На самом деле это израильтяне хотят нанести удар. Президент придерживается другого мнения», — заявил изданию неназванный американский чиновник.