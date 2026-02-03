Baltijas balss logotype
США сбили иранский дрон около авианосца 1 366

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США сбили иранский дрон около авианосца
ФОТО: Global Look Press

Reuters: США сбили иранский дрон, приблизившийся к авианосцу Abraham Lincoln.

Американские военные сбили иранский дрон, приблизившийся к авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает агентство Reuters.

Как утверждается, иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении авианосца и был сбит американским истребителем F-35.

Ранее стало известно, что президенту США Дональду Трампу был представлен расширенный список потенциальных военных мер против Ирана. Уточняется, что в него входят рейды на объекты, расположенные на территории Исламской Республики.

В то же время портал Axios сообщил, что Трамп, в отличие от руководства Израиля, пока не считает атаку на Иран необходимостью. «На самом деле это израильтяне хотят нанести удар. Президент придерживается другого мнения», — заявил изданию неназванный американский чиновник.

#Иран #США #авиация #дроны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    3-го февраля

    Так может и дрон был не иранский,но запущен не Ираном...?! После файлов израильского агента Эпштейна уже удивляться нечему.😎😈

    5
    3

