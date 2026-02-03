Baltijas balss logotype
Стало известно о готовности Ирана пойти на большую уступку США 0 379

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о готовности Ирана пойти на большую уступку США
ФОТО: Global Look Press

NYT: Иран готов приостановить ядерную программу ради сделки с США.

Иран готов к приостановке или сворачиванию ядерной программы ради заключения сделки с США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Тегеран может быть готов к возможному соглашению с Соединенными Штатами о приостановке или закрытии своей ядерной программы, что стало бы большой уступкой. Однако власти Ирана предпочли бы вариант урегулирования [конфликта] путем создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США», — сообщили изданию два неназванных иранских чиновника.

Также, по данным других источников, глава МИД Ирана Аббас Арагчи, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и чиновники высокого ранга из Турции, Катара и Египта будут присутствовать на переговорах двух стран.

Ранее телеканал CNN сообщил, что высокопоставленные представители США и Ирана могут провести встречу в пятницу, 6 февраля, в Турции на фоне усилий по возобновлению ядерных переговоров и регионального урегулирования.

Читайте нас также:
#Иран #США #сделка #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео