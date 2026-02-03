Baltijas balss logotype
В Японии из-за сильных снегопадов погибли 30 человек 0 193

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Японии из-за сильных снегопадов погибли 30 человек
ФОТО: Youtube

За последние две недели в Японии в результате сильных снегопадов погибли 30 человек, сообщили власти во вторник, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Правительство направило военных для оказания помощи жителям префектуры Аомори, которая пострадала больше всего. В отдалённых районах там высота снежного покрова достигает 4,5 метра.

В последние недели в прибрежных районах Японского моря из-за прихода холодного фронта выпало аномально много снега — в некоторых местах его количество вдвое превышает норму.

По данным Агентства по управлению пожарами и бедствиями, с 20 января по вторник в результате сильного снегопада погибли 30 человек.

Среди них — 91-летняя Кинь Дзинь. Её тело было найдено под снежной кучей возле дома в городе Адзигасава (префектура Аомори), сообщили в местной полиции.

По предварительным данным, на женщину сошла снежная масса с крыши. Причиной смерти стало удушье.

Губернатор Аомори Соитиро Миясита в понедельник заявил, что обратился за помощью к армии Японии.

Он пояснил, что попросил военных помочь пожилым людям, проживающим в одиночестве и нуждающимся в расчистке снега.

#Япония #погода #помощь #пожилые люди
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
