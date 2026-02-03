Командование ОВС НАТО начало планировать операцию Arctic Sentry.
Командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) Североатлантического альянса (НАТО) в Европе начало планировать операцию Arctic Sentry в Гренландии. Об этом сообщило издание Der Spiegel.
В частности, главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич приказ начать конкретное планирование операции. Полковник Мартин О'Доннелл подтвердил эту информацию и отметил, что в данный момент ведется работа по так называемому повышению бдительности альянса.
По информации издания, план подразумевает проведение на острове наземных учений, регулярные маневры кораблей НАТО и усиление контроля воздушного пространства.
