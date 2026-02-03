Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В НАТО начали планировать операцию в Гренландии 1 610

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В НАТО начали планировать операцию в Гренландии
ФОТО: Unsplash

Командование ОВС НАТО начало планировать операцию Arctic Sentry.

Командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) Североатлантического альянса (НАТО) в Европе начало планировать операцию Arctic Sentry в Гренландии. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

В частности, главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич приказ начать конкретное планирование операции. Полковник Мартин О'Доннелл подтвердил эту информацию и отметил, что в данный момент ведется работа по так называемому повышению бдительности альянса.

По информации издания, план подразумевает проведение на острове наземных учений, регулярные маневры кораблей НАТО и усиление контроля воздушного пространства.

Читайте нас также:
#НАТО #Европа #безопасность #Гренландия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
1
2

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    3-го февраля

    Интересно, начали планировать операцию по защите от нападения США, или операцию по нападению США на остров? 🙂

    17
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трамп подписал закон о бюджете США. Странам Балтии тоже дадут денег
Изображение к статье: Будет ли индийцам проще въехать и остаться в Европе? Брюссель открывает новый офис в Индии
Изображение к статье: Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и глава РФ Владимир Путин 29 января 2026 года.
Изображение к статье: Саиф аль-Ислам Каддафи и Ахмед Каддафи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео