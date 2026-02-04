Европейский союз (ЕС) и Индия недавно заключили одно из самых значимых в истории соглашений о свободной торговле, в которое также включён пункт о миграции и мобильности, то есть об их упрощении.

Эта часть соглашения вызвала определённые опасения и вопросы — означает ли это, что после вступления договора в силу граждане Индии смогут ещё легче въезжать в ЕС и оставаться там, пишет tv3.lv.

Представитель Европейской комиссии в комментарии порталу tv3.lv поясняет, что миграционная политика ЕС одновременно предполагает жёсткую позицию в отношении нелегальной миграции и открытость к привлечению квалифицированных специалистов из-за рубежа. В этом контексте важно понимать суть меморандума о взаимопонимании между ЕС и Индией.

В рамках сотрудничества с Индией ЕС планирует создать первый пилотный проект — «Европейское бюро правовой координации» (Legal Gateway Office). Оно будет функционировать как центр одного окна, предоставляющий информацию и поддержку для мобильности индийских студентов и работников, в первую очередь в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поясняет представитель Комиссии.

Что это конкретно меняет?

Главный вопрос для многих — означает ли это, что граждане Индии смогут свободнее въезжать и оставаться в Европейском союзе?

Краткий ответ — нет, визовые правила не отменяются, но сам процесс станет более понятным, быстрым и предсказуемым.

«Это не меняет визовые условия в одночасье, но мобильность закрепляется как ключевая часть партнёрства ЕС и Индии», — пояснил изданию India Today соучредитель компании University Living Маянк Махешвари.

По объяснению Европейской комиссии, соглашение предусматривает контролируемую, легальную и взаимовыгодную мобильность, соответствующую потребностям европейского рынка труда.

«Этот меморандум — не о том, чтобы распахнуть двери для неконтролируемой миграции. Он о законной мобильности, которая помогает решать проблему нехватки рабочей силы в Европе», — подчёркивают в Комиссии.