НАТО начнёт новую операцию в Арктике 0 626

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: НАТО начнёт новую операцию в Арктике
ФОТО: пресс-фото

НАТО начнёт новую операцию в Арктике, чтобы снизить напряжённость между союзниками по вопросу Гренландии, во вторник сообщил полковник Мартин О’Доннелл, пишет LETA со ссылкой на DPA.

По словам О’Доннелла из военного штаба НАТО в бельгийском городе Монс, операция ещё больше укрепит позиции НАТО в Арктике и в высоких широтах.

Объявление о начале операции может состояться уже в конце этой недели или на следующей, выяснило агентство DPA.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич может предложить проведение такой операции "повышенной бдительности" даже без официального решения союзников по НАТО.

Источники в НАТО сообщили, что в рамках операции в основном планируются дополнительные патрули с участием кораблей и самолётов, а также учения для усиления присутствия НАТО в Арктике.

Напряжённость между странами НАТО возросла после угроз президента США Дональда Трампа захватить автономную территорию Дании — Гренландию. В прошлом месяце Трамп отказался от своих угроз захватить Гренландию силой, что позволило союзникам США вздохнуть с облегчением.

В сентябре НАТО начала операцию «Восточная стража» в ответ на вторжения российских истребителей и дронов в воздушное пространство стран НАТО. В рамках этой операции в основном были мобилизованы дополнительные силы наблюдения и противовоздушной обороны.

Новая операция получила название «Арктическая стража».

#НАТО #США #авиация #арктика #Гренландия #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
