Словакия не оказывает военную помощь Киеву и не планирует делать этого в будущем. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Действующее правительство под руководством Роберта Фицо продолжает заявлять, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. Данный курс планируется сохранить и в дальнейшем», — сказал он.

Политик отметил, что руководство страны четко обозначило свою политику с акцентом на поставках гуманитарной помощи и дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отправка Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны, инициированная предыдущим правительством, оставила страну без защиты. По его словам, безопасность неба над Словакией теперь обеспечивают венгерские, польские и чешские самолеты.