Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европейская страна отказалась оказывать военную помощь Украине 2 1232

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европейская страна отказалась оказывать военную помощь Украине
ФОТО: Freepik

Вице-спикер парламента Гашпар: Словакия не будет оказывать военную помощь Киеву.

Словакия не оказывает военную помощь Киеву и не планирует делать этого в будущем. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Действующее правительство под руководством Роберта Фицо продолжает заявлять, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. Данный курс планируется сохранить и в дальнейшем», — сказал он.

Политик отметил, что руководство страны четко обозначило свою политику с акцентом на поставках гуманитарной помощи и дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отправка Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны, инициированная предыдущим правительством, оставила страну без защиты. По его словам, безопасность неба над Словакией теперь обеспечивают венгерские, польские и чешские самолеты.

Читайте нас также:
#Украина #дипломатия #гуманитарная помощь #Словакия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Добрый
    6-го февраля

    Словакия вовремя 2 мировой была с нацистами,также ,как и Венгрия.История повторяется

    4
    11
  • ТТ
    Тим Тим
    Добрый
    6-го февраля

    А, какже на счëт вашего Бандеры и 14-ой пеходной дивизии СС "Галиция", до европейцев начало наконец то доходить, что надо заботиться о благополучии своих граждан, а не спонсировать покупку золотых унитазов и вилл в Италии и Испании, надеюсь следующий этап, это массовый отлов ухилянтов в ЕС и отправка их на фронт.Так, чтов скором времени ждëм от тебя фронтовые сводки, если в окопе тебе будет до этого.

    8
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. military
Изображение к статье: Китай разработал сжигающее Starlink супероружие
Изображение к статье: Вероятность начала войны США и Ирана оценили
Изображение к статье: США начали готовиться к силовой смене власти в Иране

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео