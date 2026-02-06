В Германии прошли учения, на которых было смоделировано российское вторжение в Литву. Их результаты оказались неутешительными – Москва смогла бы достичь своих целей за несколько дней, пишет tv3.lt со ссылкой на Wall Street Journal.

В разработке стратегии моделирования сценария участвовали бывшие должностные лица Германии и НАТО, законодатели и эксперты по вопросам безопасности. Согласно сценарию, российское нападение в симуляции "происходит" в октябре 2026 года, уточняет tv3.lv.

Стратеги НАТО ломают голову над защитой Литвы, Латвии и Эстонии – по мнению многих европейских лидеров в области политики и безопасности, вторжение России в страны НАТО и ЕС стало более вероятным из-за растущей напряжённости. Как пишет Wall Street Journal, ранее считалось, что Россия не сможет представлять угрозу для НАТО до 2029 года. Однако теперь всё больше распространяется мнение, что такой сценарий может реализоваться значительно раньше.

"По нашей оценке, Россия в течение года могла бы перебросить значительные силы. Мы видим, что Россия уже наращивает стратегические резервы и расширяет своё присутствие и ресурсы вдоль границ НАТО", – заявил в интервью СМИ министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

В публикации Wall Street Journal также указывается, что самыми очевидными целями России являются страны, которые ранее входили в состав СССР – Литва, Латвия и Эстония.

Стратеги НАТО также выражают обеспокоенность возможными планами России в отношении шведских, финских и датских островов в Балтийском море, части территории Польши, северных регионов Норвегии и Финляндии, а также потенциальными ударами по стратегической инфраструктуре Европы на западе – вплоть до Нидерландов.

Сценарий военных учений – русские захватывают Мариямполе

В декабре Центр военной подготовки Бундесвера при Университете имени Гельмута Шмидта в Германии провёл учения, имитировавшие российское вторжение в Литву. В учениях приняли участие 16 бывших высокопоставленных должностных лиц Германии и НАТО, законодатели и известные эксперты по вопросам безопасности, которые разыграли сценарий, согласно которому события разворачиваются в октябре 2026 года.

Сценарий: во время учений Россия использовала якобы гуманитарный кризис в своём эксклаве – Калининграде – как предлог и захватила литовский город Мариямполе – один из стратегически важных транспортных узлов Европы.

В сценарии учений заявления России о том, что вторжение является гуманитарной миссией, оказались достаточными, чтобы США отказались активировать 5-ю статью Устава НАТО, предусматривающую коллективную оборону.

Также немецкая бригада, которая уже была дислоцирована в Литве, не вмешалась в происходящее, отчасти потому, что Россия заминировала дороги от базы с помощью беспилотников.

"Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что противник думает о нашей воле. Во время учений мои 'русские коллеги' и я знали: Германия будет сомневаться. Этого было достаточно для победы", – сказал венский военный аналитик Франц-Штефан Гади, который в учениях играл роль начальника Генштаба России.

Таким образом, в ходе учений, без лидерства США, Россия за несколько дней смогла добиться победы – подорвать доверие к НАТО и укрепить доминирование в странах Балтии, используя всего 15-тысячный контингент.

Путин не станет ждать, пока Европа будет готова

Тем временем, в реальной жизни Литва и другие союзники получили бы достаточно разведданных, чтобы избежать такого сценария, указывает контр-адмирал Гедрюс Пременецкас, начальник штаба обороны Литвы.

Даже без помощи союзников собственные вооружённые силы Литвы – 17 тысяч в мирное время и 58 тысяч после экстренной мобилизации – смогли бы справиться с ограниченной угрозой Мариямполе, указывает начальник штаба.

По его словам, Россия также должна учитывать высокий риск.

"Для России удержание Калининграда стало бы дилеммой, и, если Россия начнёт действовать, НАТО должно чётко заявить, что в таком случае она потеряет Калининград", – говорит Пременецкас.

Одновременно некоторые европейские должностные лица и аналитики по безопасности утверждают, что даже без соглашения по Украине российская армия могла бы мгновенно перебросить до 200 тысяч закалённых в боях солдат, просто перейдя от наступательных операций к удержанию фронта.

Это больше солдат, чем Путин использовал на первом этапе полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Согласно оценке Института изучения войны США (ISW), Россия уже усилила информационные и психологические операции, которые могут быть частью подготовки к возможному конфликту с альянсом, в том числе используя провокации под ложным флагом.

В то же время российский диктатор Владимир Путин называет идею плана нападения на НАТО "абсурдной" и неправдоподобной, пишет tv3.lv.