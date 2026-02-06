Baltijas balss logotype
Посол США в Польше разругался со спикером сейма 1 460

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
ФОТО: Global Look Press

Посол США в Польше Роуз прекратил общение со спикером сейма Чажастым.

Посол США в Польше Том Роуз разругался со спикером сейма республики Влодимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в соцсети Х.

На своей странице Роуз сообщил, что с сегодняшнего дня они прекращают любые контакты и общение со спикером сейма Чажастым и назвал его оскорбления возмутительными и ничем не спровоцированными.

Бывший посол США в Варшаве Даниэль Фрид назвал Польшу ключевой страной, необходимой для обеспечения защиты европейского региона. Также он отметил высокий уровень доверия к стране в США и уважение со стороны как демократов, так и республиканцев.

#США #Польша #Дональд Трамп #дипломатия #посол #соцсети #политика
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    6-го февраля

    Надо было этого спикера от..п.и.здить!

    7
    2

