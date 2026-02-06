Посол США в Польше Том Роуз разругался со спикером сейма республики Влодимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в соцсети Х.

На своей странице Роуз сообщил, что с сегодняшнего дня они прекращают любые контакты и общение со спикером сейма Чажастым и назвал его оскорбления возмутительными и ничем не спровоцированными.

Бывший посол США в Варшаве Даниэль Фрид назвал Польшу ключевой страной, необходимой для обеспечения защиты европейского региона. Также он отметил высокий уровень доверия к стране в США и уважение со стороны как демократов, так и республиканцев.