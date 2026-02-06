Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу не соглашаться на предоставление Украине гарантий безопасности, а его конечная цель — превратить Украину во вторую Беларусь, пришли к выводу эксперты Американского института изучения войны (ISW), проанализировавшие недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова кремлёвскому пропагандистскому СМИ RT, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

Единственный вариант, которого Россия "готова считать долгосрочным, вечным соседом", — это дружественная Украина, которая не обязательно является союзником, но нейтральна и благожелательна, заявил Лавров в эфире RT.

Заявление министра указывает на дополнительные требования, встроенные в первоначальное российское требование о нейтралитете Украины, и свидетельствует о стремлении России превратить Украину в марионеточное государство, даже если она физически не контролирует всю территорию страны, подчёркивают эксперты ISW.

Требование Лаврова, чтобы послевоенная Украина была дружественной и благожелательной, означает, что Россию устроит лишь такая Украина, которой будет управлять пророссийское правительство, проводящее пророссийскую политику, подчёркивает ISW.

"Россия, по всей видимости, стремится превратить Украину во вторую Беларусь, которую фактически аннексировала, хотя Беларусь сохранила свои границы и правительство", — говорится в публикации ISW.

Лавров вновь отверг западные гарантии безопасности для Украины. Он также отказался от возможности прекращения огня до достижения окончательного мирного соглашения, заявив, что Запад использует такой перемирие для поставок оружия Украине.

Как указывает ISW, кремлёвские чиновники в последние месяцы продолжают повторять ту же риторику о западных гарантиях безопасности, последовательно называя такие гарантии неприемлемыми для России и обозначая размещение иностранных войск на территории Украины как законные цели для России.

"Однако сейчас Кремль, по-видимому, пытается найти новые аргументы, чтобы отвергнуть западные гарантии безопасности и убедить США и Европу не соглашаться на них, вероятно, на фоне приближения соглашения между США, Украиной и Европой", — резюмируют аналитики ISW.