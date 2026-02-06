Планируются новые встречи в рамках переговорного процесса по завершению развязанной Россией войны против Украины, и они могут состояться в США, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По словам президента, после двухдневных встреч и переговоров в Абу-Даби с представителями США и России он получил доклад от переговорной группы.

«Следующие встречи запланированы в ближайшее время. Возможно, в Америке», — сказал Зеленский в вечернем обращении, добавив, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут приблизить стабильный и продолжительный мир.

«Важно, чтобы эта война завершилась так, чтобы Россия не была вознаграждена за агрессию. Это один из ключевых принципов, который восстанавливает и гарантирует реальную безопасность. Я благодарен всем нашим партнёрам, которые поддерживают нас в этом вопросе», — подчеркнул Зеленский.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов охарактеризовал прошедшие в Абу-Даби переговоры как «по-настоящему конструктивные».

Ранее специальный посланник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в платформе X, что переговоры были «детальными и продуктивными», однако отметил, что впереди ещё много работы.

«Обсуждение будет продолжено, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс», — добавил Уиткофф.