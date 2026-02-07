Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из украинского плена вернулись 20 чеченцев. Они рассказывали, что сдались без боя 0 1081

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
Meduza.io
Изображение к статье: Из украинского плена вернулись 20 чеченцев. Они рассказывали, что сдались без боя

Из украинского плена вернулись 20 чеченцев. Они рассказывали, что сдались без боя. Раньше Кадыров говорил, что «чеченцы не сдаются», теперь — что пленных возвращают «системно».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время обмена военнопленными, проведенного Россией и Украиной 5 февраля, домой вернулись 20 уроженцев Чечни.

Кадыров написал в телеграм-канале, что его команда давно занималась вопросом возвращения чеченцев. Глава Чечни рассказал, что обсуждал это с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайаном. Кадыров встречался с ним в январе, когда президент ОАЭ приезжал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

«В целом мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся нами на постоянной и системной основе», — заявил Кадыров. Он добавил, что его команда «будет и впредь делать все возможное, чтобы содействовать возвращению российских военнослужащих домой».

Из украинского плена вернулись военнослужащие из полка «Ахмат-Чечня», которых захватили в Курской области, пишет «Агентство». В плену они рассказывали, что офицеры их бросили и они сдались без боя. Так, 36-летний военнослужащий Заур Чааров говорил, что после начала наступления ВСУ в Курской области «комбат и замкомбат, замначальника штаба — четыре-пять человек, они сразу убежали, в лес».

Другой ахматовец Магомед Зарахматов рассказывал, что попал в плен 14 августа в деревне Свердликово: «К нам подъехали, нас окружили. Мы добровольно сдались, не сопротивлялись, зачем?».

Как отмечает издание «Первая полоса», в прошлые годы Кадыров критиковал чеченцев, попавших в плен. Так, в феврале 2023 года глава Чечни заявил «Грозный-информ», что «чеченцы не сдаются в плен». В апреле того же года Кадыров отказался встречаться с пятью чеченцами, которые вернулись из плена. «Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену», — заявил тогда глава республики.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов в сентябре 2024 года говорил, что не будет пытаться вытащить из плена чеченцев, которые «сдались добровольно». Однако, как указывает «Агентство», в конце 2024 года из плена вернули уроженца Чечни Акрамана Асхабова. Он попал в плен в толстовке, похожей на модель бренда Stefano Ricci стоимостью более двух тысяч долларов.

Читайте нас также:
#Украина #ВСУ #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
3
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В край нетронутой природы могут явиться непрошеные гости. Иконка видео
Изображение к статье: Такие удобства воспитывают чувство коллектива. Иконка видео
Изображение к статье: Хуситы держат в заложниках десятки сотрудников ООН в Йемене - СМИ
Изображение к статье: Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео