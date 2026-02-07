Большая часть жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца. Долю недовольных немцев со ссылкой на опрос социологического института INSA назвала газета Bild.

Недовольны политиком от Христианско-демократического союза (ХДС) 67 процентов опрошенных — на пять процентных пунктов больше, чем на прошлой неделе. Устраивает его работа только 23 процента респондентов. Десять процентов воздержались от оценки.

Также не пользуется поддержкой и действующее правительство ФРГ в составе блока ХДС и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Его работа не устраивает 68 процентов населения (плюс два процентных пункта за неделю). Удовлетворены работой правительства лишь 22 процента опрошенных (минус три пункта).