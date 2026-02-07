Речь идёт о действиях в рамках так называемой «Коалиции желающих», без участия США.

Польша готовит логистику и отрабатывает вместе с союзниками послевоенную поддержку Украины. Речь идёт о действиях в рамках так называемой «Коалиции желающих», без участия США. Польша будет ведущим государством, выполняя функции логистической базы

Разрабатываются конкретные планы и проводятся тренировки, при этом Польша играет одну из ключевых ролей, — сообщила брюссельский корреспондент Польского радио Беата Пломецка.

Подготавливаются аэропорты, дороги, железнодорожные пути, казармы для войск, которые будут вынуждены где-то останавливаться по пути на Украину. Это серьёзный вызов, так как движение будет плотным.