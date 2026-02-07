Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уже отрабатывается план послевоенной поддержки Украины 2 461

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уже отрабатывается план послевоенной поддержки Украины

Речь идёт о действиях в рамках так называемой «Коалиции желающих», без участия США.

Польша готовит логистику и отрабатывает вместе с союзниками послевоенную поддержку Украины. Речь идёт о действиях в рамках так называемой «Коалиции желающих», без участия США. Польша будет ведущим государством, выполняя функции логистической базы

Разрабатываются конкретные планы и проводятся тренировки, при этом Польша играет одну из ключевых ролей, — сообщила брюссельский корреспондент Польского радио Беата Пломецка.

Подготавливаются аэропорты, дороги, железнодорожные пути, казармы для войск, которые будут вынуждены где-то останавливаться по пути на Украину. Это серьёзный вызов, так как движение будет плотным.

Читайте нас также:
#дороги #Польша #Украина #логистика #поддержка #помощь Украине #тренировки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    7-го февраля

    по пути на из польши на украину войскам не надо останавлиаваться ! вот она польша а вот она укераина ! всё рядом ! общая граница на расстоянии вытянутой руки ! никаких остановок ! сходу в бой ! прямо сейчас ! прямо завтра ! нечего тянуть ! смелые польские парни ! а латышские парни вам помогут если что ! поехали ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    7
    1
  • ji
    jurijs ivanovs
    7-го февраля

    ну так путин же сказал что любые войска любого государства нато на украине будут рассматриваться как законные цели ! ещё неизвестно чем всё это закончиться вообще ! и какие солдаты согласяться заходить в эти казармы если все эти казармы и склады будут на прицеле ? если польша такая смелая и активная то она может уже сейчас отправить свои войска на помощь зеленскому ! уже сейчас ! но разрабатывать планы конечно намного легче чем реально помогать выиграть эту битву ! собирать бесконечные бесполезные саммиты и языком болтать легче всего ! а кто будет помогать восстанавливать латвию ? нам тоже нужна помощь ! мы давно живём в долг ! нам надо восстанавливать нормальное здравоохранение и строить новые жилые дома ! у нас люди не могут попасть вовремя к врачу и бояться включать отопление и горячую воду ! в долгах как в шелках ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ЭДГАРУ РИНКЕВИЧУ И ПАНУ БАНДЭРЕ !

    8
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В край нетронутой природы могут явиться непрошеные гости. Иконка видео
Изображение к статье: Такие удобства воспитывают чувство коллектива. Иконка видео
Изображение к статье: Хуситы держат в заложниках десятки сотрудников ООН в Йемене - СМИ
Изображение к статье: Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео