Зеленский обрушился с критикой на ПВО Украины 0 541

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский обрушился с критикой на ПВО Украины
ФОТО: Global Look Press

Зеленский раскритиковал работу ПВО Украины после российского удара.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу противовоздушной обороны (ПВО) Украины после российского удара по объектам энергетики. Заявление он опубликовал в Telegram-канале.

«Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей», — написал Зеленский.

Он добавил, что украинские дипломаты также должны ускорить работу с партнерами по пакетам поддержки ПВО и ее энергетической устойчивости.

#Украина #энергетика #дипломатия #оборона #ПВО #критика #Россия #политика
