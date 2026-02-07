Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу противовоздушной обороны (ПВО) Украины после российского удара по объектам энергетики. Заявление он опубликовал в Telegram-канале.

«Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей», — написал Зеленский.

Он добавил, что украинские дипломаты также должны ускорить работу с партнерами по пакетам поддержки ПВО и ее энергетической устойчивости.