Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи 1 130

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи

Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

«Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении [урана] и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — заявил он.

Аракчи отметил, что если США будут говорить с Ираном с чувством уважения, то в Тегеране ответят уважением. В противном случае, подчеркнул дипломат, Исламская Республика ответит силой.

Ранее Аббас Аракчи исключил возможность ведения переговоров по иранской ракетной программе. Он добавил, что обсуждение этой темы не стоит на повестке дня «ни сейчас, ни в будущем».

#Иран #США #война #дипломатия #переговоры #уран #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    8-го февраля

    Молодцы иранцы.Пора давно закончить с сионистским гегемоном... А ведь Нетаньяху и Трамп ссат,что получат серьезную ответку и тогда уж впрягутся на стороне Ирана многие на Ближнем Востоке,кого уже достали евреи...😈🔯👽 Американские базы будут стёрты ,что нанесет удар по имиджу новоявленного еврея Трампа,который и́ так в США уже ниже плинтуса,а Израилю даже некого будет выводить на Украину в Новый Иерусалим...😎

    1
    3

