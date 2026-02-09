Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Евросоюз накажет порты двух стран за российскую нефть 1 567

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евросоюз накажет порты двух стран за российскую нефть
ФОТО: Global Look Press

Reuters: ЕС захотел наказать порты Грузии и Индонезии за операции с нефтью из РФ.

Европейский союз впервые решил ввести санкции против портов третьих стран за операции с российской нефтью. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на проект 20 пакета санкций против России, который Еврокомиссия передала государствам союза.

Речь идет о грузинском терминале Кулеви и индонезийском порте Каримун. Кроме того, под рестрикции рискуют попасть банки Таджикистана, Лаоса и Киргизии. Еще одна мера нового пакета — занесение в черный список 42 танкеров.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что в 20-й пакет антироссийских санкций войдет полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

Кроме того, вводится полный запрет на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы подорвать проекты по экспорту газа.

Читайте нас также:
#нефть #Грузия #санкции #экспорт #Индонезия #танкеры #Урсула Фон Дер Ляйен #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • kc
    koss curator
    9-го февраля

    Palieliniet savu dzimumlocekli vismaz par 10 cm tikai 30 dienās, sasniedziet stabilu erekciju un nogādājiet savu draudzeni līdz orgasmam vismaz 5 reizes pēc kārtas — garantēti, medicīniski pierādīti rezultāti:--> lnk.ink/hardmax

    0
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео