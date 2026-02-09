Reuters: ЕС захотел наказать порты Грузии и Индонезии за операции с нефтью из РФ.

Европейский союз впервые решил ввести санкции против портов третьих стран за операции с российской нефтью. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на проект 20 пакета санкций против России, который Еврокомиссия передала государствам союза.

Речь идет о грузинском терминале Кулеви и индонезийском порте Каримун. Кроме того, под рестрикции рискуют попасть банки Таджикистана, Лаоса и Киргизии. Еще одна мера нового пакета — занесение в черный список 42 танкеров.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что в 20-й пакет антироссийских санкций войдет полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

Кроме того, вводится полный запрет на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы подорвать проекты по экспорту газа.