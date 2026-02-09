Орбан: Венгрия не пойдет на войну, не отдаст молодежь и не будет помогать Киеву.

Венгрия должна уметь говорить «нет» призывам участвовать в украинском конфликте. Об этом в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы не идем на войну. Мы не отдаем свою молодежь. Мы не финансируем Украину. И не прыгаем по первому свисту Брюсселя», — написал глава правительства.

Орбан подчеркнул, что на такое способно только действующее правительство, в отличие от оппозиции.