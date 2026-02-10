Канадская авиакомпания "Air Canada" в понедельник объявила о временной приостановке рейсов на Кубу из-за нехватки авиационного топлива, вызванной нефтяным эмбарго США против управляемого коммунистами острова, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В ближайшие дни авиакомпания будет направлять на Кубу только пустые самолёты, чтобы репатриировать около 3000 клиентов в соответствии с графиком регулярных рейсов.

Канадцы составляют большинство туристов, посещающих Кубу.

"Авиакомпания 'Air Canada' продолжит наблюдать за ситуацией, чтобы определить подходящую дату возобновления нормальных полётов на Кубу", — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Кубинские власти ранее сообщили международным авиакомпаниям, что заправка топливом на Кубе со вторника больше не будет возможна из-за нефтяного эмбарго США, сообщили СМИ со ссылкой на пилотов и представителей авиакомпаний.

Федеральное авиационное управление США (FAA) также предупредило о возможной нехватке топлива в аэропорту Гаваны.

Другие авиакомпании приняли меры предосторожности, не прекращая рейсы полностью. Так, испанская авиакомпания "Air Europa" планирует дозаправку в Доминиканской Республике, сообщил испанский журнал "El Pais".

В последние недели Вашингтон усилил давление на власти Гаваны. С декабря Куба не получает нефть из Венесуэлы, поскольку президент США Дональд Трамп распорядился полностью блокировать танкеры, выходящие из Венесуэлы или направляющиеся туда.

Позднее Трамп пригрозил ввести таможенные тарифы на страны, поставляющие нефть на Кубу, и Мексика приостановила такие поставки.