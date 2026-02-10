Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Баку получит американское оружие? Алиев встретил Вэнса и пригласил поговорить за закрытыми дверями 2 218

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Баку получит американское оружие? Алиев встретил Вэнса и пригласил поговорить за закрытыми дверями
ФОТО: Global Look Press

Президент Азербайджана Алиев встретил вице-президента США Вэнса в Баку. Ранее лидер США Дональд Трамп рассказал, что Вэнс в Баку обсудит поставки американского оборонного оборудования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку с почетным караулом. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на корреспондентов.

«На площади, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь вице-президента США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса», — сообщают журналисты.

Позже Алиев пригласил Вэнса поговорить и обсудить повестку дня за закрытыми дверями. Уточняется, что разговор был кратким.

Накануне Вэнс совершил визит в Армению. Там он подписал вместе с премьер-министром республики Николом Пашиняном соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома, согласно которому США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России.

Вэнс также объявил о продаже Армении американских беспилотных технологий на сумму 11 миллионов долларов (9,2 миллиона евро).

26 января президент США Дональд Трамп рассказал, что Вэнс в Баку обсудит поставки американского оборонного оборудования.

Читайте нас также:
#США #оружие #Армения #Азербайджан #дипломатия #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    Паблики,которые разбираются в теме,предполагают,что Азербайджан готовят как торпеду для Ирана и Алиев не сможет отказать,потому что к сыну Гейдару подсадили израильского агента ,украинскую еврейку из Одессы Олесю Гончар,которая скоро станет его женой,а влияние еврейских жен известно.Это и Раиса Горбачева,и Наина Эльцина.... Так же Азербайджан может ослабить и Россию в Закавказье,что уже делает... Так что оружие везут сионисты городскому еврею Алиеву не зря ...😈🔯👽

    1
    1
  • A
    Aleks
    Aleks
    10-го февраля

    Горскому еврею Алиеву

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео