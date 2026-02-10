Президент Азербайджана Алиев встретил вице-президента США Вэнса в Баку. Ранее лидер США Дональд Трамп рассказал, что Вэнс в Баку обсудит поставки американского оборонного оборудования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку с почетным караулом. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на корреспондентов.

«На площади, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь вице-президента США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса», — сообщают журналисты.

Позже Алиев пригласил Вэнса поговорить и обсудить повестку дня за закрытыми дверями. Уточняется, что разговор был кратким.

Накануне Вэнс совершил визит в Армению. Там он подписал вместе с премьер-министром республики Николом Пашиняном соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома, согласно которому США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России.

Вэнс также объявил о продаже Армении американских беспилотных технологий на сумму 11 миллионов долларов (9,2 миллиона евро).

26 января президент США Дональд Трамп рассказал, что Вэнс в Баку обсудит поставки американского оборонного оборудования.